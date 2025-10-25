- Дата публікації
Як колишня дружина принца Ендрю — Сара Фергюсон — відреагувала на його рішення відмовитися від тилула герцога Йоркського
Розкрито реакцію Сари Фергюсон на втрату титулу герцогині Йоркської.
Минулого тижня стало відомо, що принц Ендрю вирішив відмовитись від свого титулу герцога Йоркського. Це торкнулося його колишньої дружини Сари, яка тепер не може називатися герцогинею Йоркською.
Невідоме джерело повідомило журнау Hello! якою була реакція Сари на те, що вона більше теж не має титулу.
«Втрата титулу герцогині Йоркської не матиме великого значення для Сари Фергюсон. Після того, як її колишній чоловік принц Ендрю оголосив про відмову від своїх титулів, Сара спокійно ставиться до рішення свого колишнього чоловіка. „Вона завжди підтримуватиме рішення свого колишнього чоловіка і зробить усе можливе для короля. Для неї це не матиме великого значення“, — розповіло джерело, яке побажало залишитися неназваним.
Після розлучення з Ендрю 1996 року Сара використала титул герцогині Йоркської, але протягом багатьох років у професійній діяльності використовувала своє дівоче прізвище — Фергюсон. Вона продовжить називатися Сарою Фергюсон і далі.
Раніше ми докладніше розповідали, чому син королеви Єлизавети II відмовився від титулу і що буде з його ексдружиною та дочками.