Сара Фергюсон / © Associated Press

Реклама

Минулого тижня стало відомо, що принц Ендрю вирішив відмовитись від свого титулу герцога Йоркського. Це торкнулося його колишньої дружини Сари, яка тепер не може називатися герцогинею Йоркською.

Невідоме джерело повідомило журнау Hello! якою була реакція Сари на те, що вона більше теж не має титулу.

Сара та принц Ендрю / © Getty Images

«Втрата титулу герцогині Йоркської не матиме великого значення для Сари Фергюсон. Після того, як її колишній чоловік принц Ендрю оголосив про відмову від своїх титулів, Сара спокійно ставиться до рішення свого колишнього чоловіка. „Вона завжди підтримуватиме рішення свого колишнього чоловіка і зробить усе можливе для короля. Для неї це не матиме великого значення“, — розповіло джерело, яке побажало залишитися неназваним.

Реклама

Після розлучення з Ендрю 1996 року Сара використала титул герцогині Йоркської, але протягом багатьох років у професійній діяльності використовувала своє дівоче прізвище — Фергюсон. Вона продовжить називатися Сарою Фергюсон і далі.

Принц Ендрю / © Getty Images

Раніше ми докладніше розповідали, чому син королеви Єлизавети II відмовився від титулу і що буде з його ексдружиною та дочками.