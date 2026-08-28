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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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71
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3 хв

Як Гаральд V став королем Норвегії без коронації 35 років тому

Церемонія поєднала релігійну традицію, історичну пам’ять та роль королівської родини в сучасній Норвегії. Він став королем 17 січня 1991 року після смерті батька, короля Олава V, а 21 січня склав конституційну присягу в Стортингу. 23 червня 1991 року Гаральд V і королева Соня пройшли церемонію посвячення (consecration) у Нідароському соборі

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Король Гаральд V

Король Гаральд V / © Getty Images

Гаральд став королем 17 січня 1991 року після смерті батька, короля Олава V, а 21 січня склав конституційну присягу в Стортингу.

21 січня 1991 року Гаральд складає присягу як новий король Норвегії перед норвезьким парламентом в Осло / © Getty Images

21 січня 1991 року Гаральд складає присягу як новий король Норвегії перед норвезьким парламентом в Осло / © Getty Images

23 червня 1991 року в Нідароському соборі в місті Тронгеймі відбулася урочиста церемонія посвячення короля Норвегії Гаральда V та королеви Соні. Ця подія стала важливою сторінкою в історії сучасної норвезької монархії та продовжила традицію, започатковану королем Олавом V 1958 року.

На відміну від коронації, яка передбачає урочисте коронування монарха, церемонія посвячення мала передусім релігійний характер. Король і королева самі прагнули взяти в ній участь, бажаючи отримати Боже благословення перед виконанням своїх державних обов’язків.

«Отримати Боже благословення на нашу працю — і стати на коліна там, де це саме благословення свого часу отримали мій батько та дідусь, — було для мене великим джерелом сили», — казав тоді Гаральд.

Церемонія

Нідароський собор у Тронгеймі має особливе значення для норвезької монархії, оскільки саме тут протягом століть відбувалися важливі церковні церемонії, пов’язані з норвезькими королями.

Коли король і королева увійшли до собору, їх зустріли єпископ Нідароський Фінн Ваґле та єпископ Ослоський Андреас Аарфлот. Єпископ Ваґле привітав короля словами: «Нехай Господь благословить твій вхід і твій вихід нині й повсякчас». Процесія пройшла центральною частиною собору, після чого король і королева зайняли свої місця на коронаційних тронах, датованих 1818 роком.

Після урочистої промови та читання біблійних текстів король Гаральд підійшов до головного вівтаря й став навколішки. Єпископ Ваґле поклав руку на голову короля та виголосив молитву посвячення, просячи Бога благословити Гаральда V, зміцнювати його та вести у виконанні його високих і відповідальних обов’язків.

23 червня 1991 року відбулася урочиста церемонія посвячення короля Норвегії Гаральда V та королеви Соні / © Getty Images

23 червня 1991 року відбулася урочиста церемонія посвячення короля Норвегії Гаральда V та королеви Соні / © Getty Images

Потім до головного вівтаря підійшла королева Соня. Вона також стала навколішки, а єпископ виголосив молитву з проханням до Бога допомогти їй використовувати свої здібності на благо країни та її народу. Після цього єпископ виголосив молитву за короля і королеву. Після виконання Королівського гімну він прочитав благословення:

«Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога, і спільність Святого Духа нехай будуть з вами. Амінь».

Тур країною після церемонії

У зв’язку з церемонією миропомазання король і королева здійснили 10-денну подорож південною Норвегією, наприкінці якої повернулися до Осло на королівській яхті «Норґе». Наступного року вся королівська родина здійснила 22-денну подорож чотирма найпівнічнішими губерніями країни.

Традиція здійснювати подорож країною у зв’язку з церемонією посвячення бере свій початок ще в Середньовіччі. Тоді королі подорожували країною, щоб отримати вияв пошани та присягу на вірність від своїх підданих.

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