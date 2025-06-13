- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 67
- Час на прочитання
- 1 хв
Як гарно: принцеса Софія та принц Карл Філіп у десяту річницю вінчання поділилися новими весільними знімками
Принц Карл Філіп та принцеса Софія сьогодні святкують десяту річницю від дня свого весілля.
Вони одружилися 13 червня 2015 року в церкві Королівського палацу. Наречена йшла до вівтаря в сукні від шведського дизайнера Ida Sjöstedt з креп-шовку та італійської органзи. У неї на голові була діамантова діадема зі смарагдами — весільний подарунок від короля і королеви.
У Instagram королівська пара опублікувала добірку знімків зі свого весілля, які не показували публіці раніше.
Дев’ять знімків було зібрано у підбірку під пісню «Athair Ar Neamh» гурту Enya.
«Ми відзначаємо 10-ту річницю весілля. Ми одружилися 13 червня 2015 року❤️ Ми так вдячні за радість та тепло, які зустріли нас того дня і які тривали всі ці десять років.
Тепер у нас четверо чудових дітей, і завтра ми хрестимо нашу маленьку Інес 🌸», — написали принц та принцеса під опублікованими вчора знімками.
Нагадаємо, довгоочікувана дочка у пари народилася у лютому 2025 року, а також вони виховують трьох синів — 9-річного Олександра, 7-річного Габріеля та 4-річного Джуліана.
Раніше ми розповідали все про дітей шведської королівської пари.