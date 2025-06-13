Як гарно: принцеса Софія та принц Карл Філіп у десяту річницю вінчання поділилися новими весільними знімками

Принц Карл Філіп та принцеса Софія / © Getty Images

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Вони одружилися 13 червня 2015 року в церкві Королівського палацу. Наречена йшла до вівтаря в сукні від шведського дизайнера Ida Sjöstedt з креп-шовку та італійської органзи. У неї на голові була діамантова діадема зі смарагдами — весільний подарунок від короля і королеви.

Принц Карл Філіп і принцеса Софія в день свого весілля 2015 року / © Getty Images

У Instagram королівська пара опублікувала добірку знімків зі свого весілля, які не показували публіці раніше.

Дев’ять знімків було зібрано у підбірку під пісню «Athair Ar Neamh» гурту Enya.

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«Ми відзначаємо 10-ту річницю весілля. Ми одружилися 13 червня 2015 року❤️ Ми так вдячні за радість та тепло, які зустріли нас того дня і які тривали всі ці десять років.

Тепер у нас четверо чудових дітей, і завтра ми хрестимо нашу маленьку Інес 🌸», — написали принц та принцеса під опублікованими вчора знімками.

Принц Карл Філіп і принцеса Софія з дочкою Інес / © Getty Images

Нагадаємо, довгоочікувана дочка у пари народилася у лютому 2025 року, а також вони виховують трьох синів — 9-річного Олександра, 7-річного Габріеля та 4-річного Джуліана.

Раніше ми розповідали все про дітей шведської королівської пари.

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