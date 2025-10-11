ТСН у соціальних мережах

Суспільство
88
1 хв

Як кадр із романтичного фільму: Меган Маркл показала миле відео з чоловіком Гаррі

44-річна герцогиня Сассекська дозволила шанувальникам зазирнути за лаштунки її життя з принцом Гаррі.

Меган і Гаррі

Меган Маркл опублікувала в Instagram Stories миле і проникливе відео з чоловіком, яке було зроблене перед тим, як вони вийшли на публіку під час галаконцерту з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров’я в Нью-Йорку.

Меган і Гаррі / instagram.com/meghan

У чорно-білому відео звучить пісня Сільві Вартан Baby, c’est vous, і можна побачити, як Меган сміється над жартом чоловіка, який вони, на жаль, нам не озвучили.

Видео Меган Маркл / instagram.com/meghan

«З Всесвітнім днем психічного здоров’я», — підписала цей милий момент вона. «…людині, яка завжди змушує мене сміятися».

Меган і Гаррі / © Associated Press

Нагадаємо, що герцог і герцогиня Сассекські прибули разом на щорічний галавечір, присвячений Всесвітньому дню психічного здоров’я, що проводився в Нью-Йорку. Меган того вечора носила елегантний чорний костюм від Giorgio Armani.

