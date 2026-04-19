Як Кейт Міддлтон не дозволяла дівчатам фліртувати з принцом Вільямом в університеті

Задовго до того, як Кейт Міддлтон та принц Вільям стали однією з найвідоміших пар у світі, їх пов'язувала тісна дружба ще зі студентських років.

Саме в цей період майбутня принцеса Уельська вправно втрутилася, коли інші дівчата виявили інтерес до спадкоємця престолу.

Не дивно, що принц Вільям привертав до себе значну увагу протягом усіх своїх університетських років, і багато студенток боролися за його прихильність. Це викликало у Вільяма дискомфорт, і він часто виявлявся «надто ввічливим», щоб їм відмовити.

І тоді Кейт, яка була його близькою подругою, прийшла йому на допомогу. Королівський біограф Кеті Ніколл поділилася захопливими подробицями у своїй книжцы «Кейт: Майбутня королева», спираючись на розповіді їхньої подруги Лори Варшауер, цитує журнал Ok!.

«На вечірці до Вілла дуже активно чіплялася одна дівчина, і ситуація ставала досить незручною, тому що він не міг неї позбутися. Він був дуже чемний, але дівчина просто не розуміла натяку. Раптом Кейт підійшла до нього ззаду та обняла. Він сказав: "Ой, вибач, але в мене є дівчина", і вони з Кейт вибухнули сміхом.

Задовго до того, як між ними почалися романтичні стосунки, Кейт приходила принцу на допомогу, видаючи себе за його дівчину, і незабаром саме нею вона і стала. Після однієї особливо незручної зустрічі принц, як повідомляється, нахилився і прошепотів: «Дякую».

Їхня спільна знайома зазначила: «Кейт була єдиною дівчиною в кімнаті, яка могла це зробити» — показова ознака їхнього особливого зв'язку, особливо з огляду на те, що цей момент стався лише через місяць після початку навчання в університеті.

Нагадаємо, коли 2010 року пара давала інтерв'ю на честь своїх заручин, Кейт відкрито зізналася, що соромилася Вільяма у студентські роки. Але, мабуть, це було лише спочатку.