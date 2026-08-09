Як Король Чарльз називає Каміллу наодинці: королівський секрет / © Getty Images

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У кожної пари є свої маленькі секрети: слова, жарти та прізвиська, зрозумілі лише двом. Іноді це скорочення імені чи кумедне слово з першого побачення, а часом настільки дивне прізвисько, що стороння людина взагалі не зрозуміє, звідки воно взялося.

У королівській родині, де навіть найменший жест може стати предметом заголовків, такі особисті деталі неабияк інтригують. Як пише видання HELLO!, у короля Чарльза III та королеви Камілли є власний «секретний словник». Причому одне з прізвиськ Камілли звучить так, що його складно пов’язати з королевою.

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Гледіс і Фред

Король Чарльза III та королева Камілла / © Associated Press

Від самого початку їхніх стосунків Чарльз називав Каміллу Гледіс, а вона зверталася до нього як Фред. На перший погляд — абсолютно випадковий набір імен, але за ними стоїть британська попкультурна історія.

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Вважається, що прізвиська походять із популярного радіошоу «The Goon Show», яке виходило на BBC у 1951–1960 роках. У програмі був персонаж, на ім’я Фред, який примудрявся зникати буквально з-під носа власної матері. Гледіс же вирізнялася своїм голосом, який постійно змінювався, та характерною відповіддю на багато запитань «Так, любчику!» («Yes, darling!»).

Можливо, саме ця абсурдна британська комедія й стала джерелом жартівливої мови пари. І це, до речі, дуже по-британськи, замість романтичного «мій король» — Фред. Замість «моя королева» — Гледіс.

Секретна прикраса

королева Камілла / © Getty Images

Ці прізвиська були настільки важливими для пари, що одного разу навіть перетворилися на ювелірну прикрасу. Принцеса Діана свого часу розповідала біографу Ендрю Мортону про браслет, який Чарльз подарував Каміллі.

За її словами, це був золотий браслет із синьою емалевою пластиною, на якій перепліталися літери G і F — перші літери їхніх жартівливих імен, «Gladys» («Гледіс») та «Fred» («Фред»). Діана згадувала, як одного разу побачила подарунок у кабінеті Чарльза та запитала, що лежить у пакунку.

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Так особистий жарт двох людей опинився буквально вигравіюваним на прикрасі.

Є ще одне

Король Чарльза III / © Associated Press

Якщо «Гледіс» звучить радше як внутрішній жарт, то інше звертання Чарльза до дружини значно ніжніше. Король час від часу називає Каміллу звичним англійським «darling» — «люба» чи «кохана». Проте є й незвичайніший варіант — «mehbooba» — це слово з урду, яке можна перекласти як «моя кохана» чи «моя кохана жінка».

І тут уже складно не посміхнутися, людина, яка на офіційних заходах має звертатися до дружини максимально протокольно, у приватному житті може називати її іменем, яке взагалі не має нічого спільного з королівським етикетом.

У цих прізвиськах є ще одна цікава деталь. Історія Чарльза та Камілли десятиліттями була далекою від класичної казки про принца та майбутню королеву. Їхні стосунки пережили увагу преси, складні періоди, розлучення, громадське несхвалення та роки життя під постійним наглядом публіки.

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Сьогодні ж вони демонструють значно спокійніші стосунки — з маленькими жартами, звичними жестами та власним приватним світом. І, можливо, саме такі дрібниці розповідають про пару більше, ніж офіційні фотографії з палацу.

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