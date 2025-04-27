Як мило: папараці заскочили Дональда Трампа з Меланією за поцілунками в аеропорту

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп після похорону Папи Римського у Ватикані повернулися до Америки. Папараці сфотографували їх у міжнародному аеропорту Ньюарк-Ліберті, штат Нью-Джерсі.

© Associated Press

© Associated Press

Фотографи заскочили президентське подружжя за поцілунками. Це мало дуже милий вигляд.

© Associated Press

© Associated Press

Перша леді для перельоту обрала улюблений класичний тренч від Burberry з фірмовою картатою підкладкою бренду. На ній також були чорні светр і широкі штани. Вбрання вона скомбінувала з чорними балетками з чорними пряжками від Roger Vivier.

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© Associated Press

© Associated Press

У Меланії було розпущене волосся, молочний манікюр, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі і діамантові каблучки на руках.

© Associated Press

Дональд Трамп був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і темну краватку.

Нагадаємо, Меланія Трамп на прощанні з Папою Франциском з’явилася у чорному пальті-жакеті із ґудзиками, мереживних рукавичках і мереживній мантильї.