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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

Як носити бордовий і темно-синій восени: модний приклад від британки Зари Тіндалл

Для виходу на публіку вона обрала класику з виразними кольоровими акцентами, а продумані деталі додали ансамблю індивідуальності.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Зара Тіндалл

Зара Тіндалл / © Getty Images

Донька принцеси Анни — Зара Тіндалл — продемонструвала ефектний осінній образ під час відвідин іподрому. Вона поєднала темно-синій та бордовий кольори, довівши, що класична палітра — це те що потрібно холодного сезону.

Основою її ансамблю став елегантний картатий костюм від Veronica Beard. Приталений жакет і відповідні штани створили чіткий силует, а геометричний візерунок додав образу характеру. Замість звичних чорних чи сірих комплектів Зара обрала складніше поєднання відтінків, яке особливо доречне в осінньому гардеробі.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара Тіндалл / © Getty Images

Під жакет вона одягнула кашеміровий светр від Karen Millen із високим коміром і довгими рукавами. Насичений бордовий колір став головним акцентом вбрання та гармонійно доповнив холодну гаму костюма. Завершальним штрихом став фетровий капелюшок у тон светра від дизайнерки Жульєтт Боттерілл. Зара також обрала темно-сині шкіряні рукавички, які підтримали колірну гаму образу.

Світле волосся Тіндалл було зібране в елегантну зачіску, що відкривала обличчя та підкреслювала сережки у вухах. Образ доповнили шкіряна сумка через плече та замшеві чоботи на підборах.

Цікаво, що бордовий светр і капелюшок уже з’являлися в гардеробі Зари під час попередніх кінних заходів. Цього разу вона поєднала знайомі елементи з іншим костюмом, продемонструвавши, як змінювати настрій образу завдяки новому крою та принту.

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