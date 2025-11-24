Кейт и Уильям / © Associated Press

Книжка відкриє невідомі подробиці життя Кетрін, яка стала новою головною героїнею династії Віндзорів і, якій належить стати в майбутньому королевою-консортом.

Кейт та Вільям одружилися 2011 року в кінці квітня, а у вересні 2012-го вирушили у турне Малайзією, яке відбулося на честь святкування діамантового ювілею правління королеви Єлизавети II. Якраз під час цієї подорожі з Кейт сталася неприємна ситуація, пов’язана з роботою папараці, яка продемонструвала публіці, що її чоловік здатен захистити свою дружину.

Весілля Кейт і Вільяма / © Associated Press

Французький журнал Closer тоді нахабно опублікував фото Кетрін, яка засмагала топлес на приватній віллі троюрідного брата Вільяма, де зупинилася тоді пара. Принц Вільям лютував і наполіг на негайній реакції, зв’язавшись з бабусею-королевою та батьком принцом Чарльзом, а також адвокатами. Та поки тривав цей процес сталося ще дещо, що надто розлютило принца.

«Вільяма розлютив твіт Дональда Трампа: „Кейт Міддлтон — чудова жінка, але їй не варто було засмагати голою. Сама винна. Хто відмовився б сфотографувати її та заробити купу грошей, якщо вона засмагає голою? Годі тобі, Кейт!“» — написав тоді Трамп в соцмережі.

Принцеса Кейт, принц Выльям і Дональд Трамп / © Getty Images

Після цього стало відомо, що принц Вільям налаштований іти до кінця із судовим позовом. Суд відбувся аж 2017 року, і принц його виграв.

«Ми з дружиною вважали, що можемо поїхати до Франції і провести кілька днів на усамітненій віллі, що належить моєму родичеві, насолоджуючись приватністю. Ми знаємо Францію і французів як людей, які зазвичай поважають особисте життя — не лише своє, а й гостей. Тому нас особливо шокувала таємність знімання цих фотографій, адже саме вона стала головною ознакою незаконного вторгнення в наше особисте життя», — прокоментував принц.

Кейт та Вільям / © Associated Press

Суд ухвалив, що фотографії Кетрін без ліфа на приватному відпочинку є незаконним втручанням в особисте життя королівського подружжя. Суд міста Нантерр, розташованого на захід від Парижа, постановив визнати журнал Closer і двох фотографів винними, а Вільям із Кетрін мали отримати моральну компенсацію — 100 тисяч євро (91 тисяча фунтів). Крім того, редактор журналу і СЕО видавництва мали сплатити штраф по 45 тисяч євро — максимальну суму, передбачену законом.

За стандартами французького суду сума відшкодування була чималою, однак значно менша, ніж сума, яку вимагала команда королівського подружжя — півтора мільйона євро.