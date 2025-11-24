- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 439
- Час на прочитання
- 2 хв
Як фото топлес принцеси Кейт розлютили принца Вільяма: цікава історія з нової біографічної книжки про майбутню королеву-консорта
Незабаром у видавництві «Лабораторія» вийде друком книжка Роберта Джобсона «Кетрін, принцеса Вельська». Розповідаємо декілька цікавих подробиць, що ж очікує читача.
Книжка відкриє невідомі подробиці життя Кетрін, яка стала новою головною героїнею династії Віндзорів і, якій належить стати в майбутньому королевою-консортом.
Кейт та Вільям одружилися 2011 року в кінці квітня, а у вересні 2012-го вирушили у турне Малайзією, яке відбулося на честь святкування діамантового ювілею правління королеви Єлизавети II. Якраз під час цієї подорожі з Кейт сталася неприємна ситуація, пов’язана з роботою папараці, яка продемонструвала публіці, що її чоловік здатен захистити свою дружину.
Французький журнал Closer тоді нахабно опублікував фото Кетрін, яка засмагала топлес на приватній віллі троюрідного брата Вільяма, де зупинилася тоді пара. Принц Вільям лютував і наполіг на негайній реакції, зв’язавшись з бабусею-королевою та батьком принцом Чарльзом, а також адвокатами. Та поки тривав цей процес сталося ще дещо, що надто розлютило принца.
«Вільяма розлютив твіт Дональда Трампа: „Кейт Міддлтон — чудова жінка, але їй не варто було засмагати голою. Сама винна. Хто відмовився б сфотографувати її та заробити купу грошей, якщо вона засмагає голою? Годі тобі, Кейт!“» — написав тоді Трамп в соцмережі.
Після цього стало відомо, що принц Вільям налаштований іти до кінця із судовим позовом. Суд відбувся аж 2017 року, і принц його виграв.
«Ми з дружиною вважали, що можемо поїхати до Франції і провести кілька днів на усамітненій віллі, що належить моєму родичеві, насолоджуючись приватністю. Ми знаємо Францію і французів як людей, які зазвичай поважають особисте життя — не лише своє, а й гостей. Тому нас особливо шокувала таємність знімання цих фотографій, адже саме вона стала головною ознакою незаконного вторгнення в наше особисте життя», — прокоментував принц.
Суд ухвалив, що фотографії Кетрін без ліфа на приватному відпочинку є незаконним втручанням в особисте життя королівського подружжя. Суд міста Нантерр, розташованого на захід від Парижа, постановив визнати журнал Closer і двох фотографів винними, а Вільям із Кетрін мали отримати моральну компенсацію — 100 тисяч євро (91 тисяча фунтів). Крім того, редактор журналу і СЕО видавництва мали сплатити штраф по 45 тисяч євро — максимальну суму, передбачену законом.
За стандартами французького суду сума відшкодування була чималою, однак значно менша, ніж сума, яку вимагала команда королівського подружжя — півтора мільйона євро.