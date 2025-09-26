Як подруги: королева Летиція з дочкою Леонор у стильних костюмах з’явилися на вулицях провінції Наварра

Принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Реклама

Мати та дочка приїхали до Палацу уряду Наварри у дуже схожих ділових образах. Летиція обрала для виходу бордовий штанний костюм, а її дочка Леонор одягла темно-синій з жакетом зі структурованими плечима та широкими штанями. Також принцеса взула сині замшеві туфлі на підборах і в руках тримала сумку до тону невеликого розміру. Волосся вона розпустила, зробила виразний макіяж очей і трохи підкреслила губи блиском і одягла золоті сережки.

Її мати Летиція підібрала до костюма сумку улюбленого бренду Carolina Herrera і була взута у чорні лаковані туфлі Sezane у стилі «Мері Джейн», які добре гармоніюють із її чорним топом.

Принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Летиція та король Філіп VI повернулися з поїздки до Єгипту, ми показували вам образи Її Величності з цієї поїздки.