- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 136
- Час на прочитання
- 1 хв
Як прикрасити різдвяну ялинку по-королівськи: цікаві ідеї
Красиво прикрашена ялинка задає тон святковому сезону.
Для багатьох вибір прикрас — сімейна традиція, можливість зібратися разом та насолодитися простими радощами. А для когось це можливість переключитися на щось прекрасне в наш непростий час. Взяти до уваги можна й королівські традиції.
Британська дизайнерка інтер’єрів Вінні Вільямс розповіла Daily Mail, як прикрасити ялинку по-королівськи.
«Якщо ви хочете, щоб ваша ялинка мала такий вигляд, ніби вона прикрашає зали палацу, все починається з вибору матеріалів та прикрас, які вважаються позачасовими, — каже експертка. — Уявіть оксамитову стрічку, блиск замість мішури та вінтажні ялинкові кулі, які ви збирали роками. Є щось напрочуд королівське у різдвяному задумі, який здається продуманим, зібраним і наповненим особистою історією».
Прикрашання різдвяних ялинок стало популярним у Вікторіанську епоху. Її легко повторити і сьогодні за допомогою ялинкових куль, а також оксамитових бантів, які нині в моді і не тільки в одязі.
