ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
1 хв

Як прикрасити різдвяну ялинку по-королівськи: цікаві ідеї

Красиво прикрашена ялинка задає тон святковому сезону.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Прикраса ялинки в палаці Холірудського в Шотландії

Прикраса ялинки в палаці Холірудського в Шотландії / © Getty Images

Для багатьох вибір прикрас — сімейна традиція, можливість зібратися разом та насолодитися простими радощами. А для когось це можливість переключитися на щось прекрасне в наш непростий час. Взяти до уваги можна й королівські традиції.

Британська дизайнерка інтер’єрів Вінні Вільямс розповіла Daily Mail, як прикрасити ялинку по-королівськи.

Прикраса ялинки у Віндзорському замку / © Getty Images

Прикраса ялинки у Віндзорському замку / © Getty Images

«Якщо ви хочете, щоб ваша ялинка мала такий вигляд, ніби вона прикрашає зали палацу, все починається з вибору матеріалів та прикрас, які вважаються позачасовими, — каже експертка. — Уявіть оксамитову стрічку, блиск замість мішури та вінтажні ялинкові кулі, які ви збирали роками. Є щось напрочуд королівське у різдвяному задумі, який здається продуманим, зібраним і наповненим особистою історією».

Прикрашання різдвяних ялинок стало популярним у Вікторіанську епоху. Її легко повторити і сьогодні за допомогою ялинкових куль, а також оксамитових бантів, які нині в моді і не тільки в одязі.

Прикраса ялинки в Голірудському палаці в Шотландії / © Getty Images

Прикраса ялинки в Голірудському палаці в Шотландії / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як вже прикрасили до Різдва Віндзорський замок, а також шотландську резиденцію короля Чарльза.

Дата публікації
Кількість переглядів
136
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie