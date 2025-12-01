Як прикрасити різдвяну ялинку по-королівськи: цікаві ідеї

Прикраса ялинки в палаці Холірудського в Шотландії / © Getty Images

Для багатьох вибір прикрас — сімейна традиція, можливість зібратися разом та насолодитися простими радощами. А для когось це можливість переключитися на щось прекрасне в наш непростий час. Взяти до уваги можна й королівські традиції.

Британська дизайнерка інтер’єрів Вінні Вільямс розповіла Daily Mail, як прикрасити ялинку по-королівськи.

Прикраса ялинки у Віндзорському замку / © Getty Images

«Якщо ви хочете, щоб ваша ялинка мала такий вигляд, ніби вона прикрашає зали палацу, все починається з вибору матеріалів та прикрас, які вважаються позачасовими, — каже експертка. — Уявіть оксамитову стрічку, блиск замість мішури та вінтажні ялинкові кулі, які ви збирали роками. Є щось напрочуд королівське у різдвяному задумі, який здається продуманим, зібраним і наповненим особистою історією».

Прикрашання різдвяних ялинок стало популярним у Вікторіанську епоху. Її легко повторити і сьогодні за допомогою ялинкових куль, а також оксамитових бантів, які нині в моді і не тільки в одязі.

Прикраса ялинки в Голірудському палаці в Шотландії / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як вже прикрасили до Різдва Віндзорський замок, а також шотландську резиденцію короля Чарльза.