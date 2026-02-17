- Дата публікації
Як принцеса Кейт оконфузилася з млинцями: кумедні фото
Свято Масляниці, яке триватиме цілий тиждень, змусило нас пригадати кілька кумедних епізодів із життя принцеси Уельської.
2023 року Кетрін відвідала будинок для людей похилого віку Oxford Nursing Home в Слау, і там під час заходу, вона спробувала перевернути млинець фірмовим способом, як це роблять професійні кухарі.
Незважаючи на те, що вона відома своєю любов'ю до кулінарії, у Кейт не вийшло перевернути млинець у такий спосіб і тому вона звернулася за допомогою, вибухнувши сміхом. А кухарка, у свою чергу, порадила трохи почекати, перш ніж перевертати страву.
"Ось де я помиляюся, я завжди намагаюся повернути їх занадто швидко!", - сказала тоді Кетрін.
Ще одне кумедне фото Кейт зі сковорідкою та панкейком у ній було зроблено 2011 року. Кетрін намагалася перевернути млинець на заході благодійного фонду допомоги дітям, хворим на рак у Північній Ірландії, під час їхнього візиту з принцом Вільямом.
