Дата публікації
Категорія
Суспільство
Як принцеса Кейт оконфузилася з млинцями: кумедні фото

Свято Масляниці, яке триватиме цілий тиждень, змусило нас пригадати кілька кумедних епізодів із життя принцеси Уельської.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Getty Images

2023 року Кетрін відвідала будинок для людей похилого віку Oxford Nursing Home в Слау, і там під час заходу, вона спробувала перевернути млинець фірмовим способом, як це роблять професійні кухарі.

Незважаючи на те, що вона відома своєю любов'ю до кулінарії, у Кейт не вийшло перевернути млинець у такий спосіб і тому вона звернулася за допомогою, вибухнувши сміхом. А кухарка, у свою чергу, порадила трохи почекати, перш ніж перевертати страву.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

"Ось де я помиляюся, я завжди намагаюся повернути їх занадто швидко!", - сказала тоді Кетрін.

Ще одне кумедне фото Кейт зі сковорідкою та панкейком у ній було зроблено 2011 року. Кетрін намагалася перевернути млинець на заході благодійного фонду допомоги дітям, хворим на рак у Північній Ірландії, під час їхнього візиту з принцом Вільямом.

Принц Вільям підбадьорює Кейт, поки вона намагається впоратися з млинцем на сковорідці / © Getty Images

Принц Вільям підбадьорює Кейт, поки вона намагається впоратися з млинцем на сковорідці / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, млинці з якими начинками любила їсти королева Єлизавета II.

