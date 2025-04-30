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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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598
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1 хв

Як романтично: Кейт і Вільям Уельські поділилися ніжним фото на честь річниці весілля

Принц і принцеса Уельські таки вирішили поділитися фотографією на честь своєї 14-ї річниці весілля.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Вільям та Кейт

Вільям і Кейт / © Associated Press

Річницю весілля пара провела в Шотландії — місці особливому для їхньої родини, оскільки познайомилися Кейт та Вільям під час навчання у шотландському університеті Сент-Ендрюс.

Кадр, який опублікували на сторінці в Instagram також був зроблений під час їхньої поїздки.

Кейт і Вільям в Шотландії / © Instagram принца і принцеси Уельских

Кейт і Вільям в Шотландії / © Instagram принца і принцеси Уельских

«Чудово повернутися на острів Мал. Дякуємо всім за такий теплий прийом ❤️ W&C», — підписала пара фотографію. Такий підпис вказує на те, що повідомлення надійшло безпосередньо від пари, а не від їхньої команди.

Знімок був зроблений на острові Мал, після насиченого дня, який Уельські провели там. Знімок зроблений ніби здалеку, Кейт і Вільям відвернулися від камери, обійнявши одне одного за спини і милуючись чудовим краєвидом.

Нагадаємо, у день весілля пари ми розповідали детально про весільний образ принцеси Кейт.

Весілля Кейт і Вільяма / © Associated Press

Весілля Кейт і Вільяма / © Associated Press

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