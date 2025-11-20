ТСН у соціальних мережах

Як це гарно: шотландську резиденцію короля Чарльза вже прикрасили до Різдва

Голірудський палац уже почали прикрашати до різдвяних свят.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Голірудський палац

У шотландському замку, який є офіційною резиденцією британських монархів у Шотландії, вже розпочався святковий сезон, і співробітники палацу почали прикрашати ялинки та розвішувати святкові гірлянди.

Король Чарльз III проводить тиждень у резиденції Голіруд-гаус на початку літа, де у нього проходять різні офіційні заходи та церемонії. Історичні покої Марії Стюарт, королеви Шотландії, XVI століття, та парадні покої, що використовуються для офіційних та державних заходів, відкриті для публіки цілий рік, за винятком часу перебування членів королівської родини.

Оскільки палац є офіційною королівською резиденцією в Шотландії, роботи з консервації та обслуговування палацу та абатства покладені на шотландський уряд та проводяться від його імені Управлінням зі збереження історичного середовища Шотландії.

