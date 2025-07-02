Як це мило: брат принцеси Кейт поділився зворушливим відео з маленьким сином

Ініго Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона

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Джеймс Міддлтон та його дружина Алізе Тевене півтора роки тому стали батьками. Цього року їхньому синові Ініго виповниться вже два роки.

У своєму блогу в Instagram Джеймс поділився дуже зворушливим відео, показавши, як його син купається у широкому відрі.

«Купання у відрі 🛁 ☀️ Що може бути краще? Я просто хочу, щоб я міг туди влізти!» — написав Джеймс у підписі до ролика.

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Нагадаємо, раніше минулого місяця дружина Джеймса — Алізе Тевене — приїжджала на кінні перегони до Аскота зі своєю свекрухою Керол Міддлтон.

Керол Міддлтон і Алізе Тевене / © Getty Images