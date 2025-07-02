- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 644
- Час на прочитання
- 1 хв
Як це мило: брат принцеси Кейт поділився зворушливим відео з маленьким сином
Брат принцеси Уельської поділився дуже милим відео зі своїми підписниками в Instagram.
Джеймс Міддлтон та його дружина Алізе Тевене півтора роки тому стали батьками. Цього року їхньому синові Ініго виповниться вже два роки.
У своєму блогу в Instagram Джеймс поділився дуже зворушливим відео, показавши, як його син купається у широкому відрі.
«Купання у відрі 🛁 ☀️ Що може бути краще? Я просто хочу, щоб я міг туди влізти!» — написав Джеймс у підписі до ролика.
Нагадаємо, раніше минулого місяця дружина Джеймса — Алізе Тевене — приїжджала на кінні перегони до Аскота зі своєю свекрухою Керол Міддлтон.