Як це мило: брат принцеси Кейт показав, як його маленький син прикрашав ялинку

Ініго Міддлтон

На ролику, яким Джеймс поділився в Instagram видно, як Ініго прикрашає ялинку разом із собаками.

«Починає здаватися, що Різдво вже близько 🎄🐾

Цього року прикрашання ялинки зайняло трохи більше часу… Ініго наполіг на тому, щоб спочатку познайомити собак із кожною іграшкою, обов’язково поцілувавши або обійнявши їх. Звісно ж… на нашій ялинці дуже багато собачих прикрас!», — написав під відео Міддлтон.

А раніше цього тижня і сім’я Уельських нарешті показала свою різдвяну листівку. На ній Кейт, Вільям та троє їхніх дітей зображені на квітковому полі нарцисів.

До речі, короля Чарльза та королеву Каміллу за таке весняне фото на листівці захейтіли шанувальники.