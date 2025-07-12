Як завжди чарівна: принцеса Кейт відвідала Вімблдон у вбранні молочного відтінку

Принцеса Кейт / © Associated Press

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Принцеса Уельська вже традиційно відвідала фінальний день тенісного чемпіонату «Вімблдон». Цей захід вона зазвичай не пропускає, оскільки є великою шанувальницею тенісу та покровителькою Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету. Щороку вона вручає нагороду переможцю особисто.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Цього року Кетрін одягла на спортивний захід елегантне та жіночне вбрання від Self-Portrait, яке було виконане у ніжному молочному відтінку. Вбрання включало жакет з короткими рукавами, поясом і ґудзиками, а також плісировану спідницю міді.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Костюм ідеально сидів на фігурі принцеси, схожий силует вона також використала раніше цього тижня під час державного візиту президента Франції до Великої Британії.

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Образ вона доповнила браслетом від Halcyon Days, який часто носить з денним вбранням та годинником від Cartier. Звичайно ж на безіменному пальці у неї також була її заручальна каблучка з сапфіром.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Також в образі була сумка від Anya Hindmarch з плетіння, лаконічні золоті сережки-кільця, туфлі з відкритою п’ятою бежевого кольору Gianvito Rossi, а також брошка у вигляді бантика — це прикраса, яку принцеса, як покровителька тенісного клубу, завжди одягає на цей захід.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Переможницею цього року стала польська тенісистка Іга Свьонтек і Кетрін вручила їй приз.

Принцеса Кейт і переможниця Вімблдону 2025 Іга Свьонтек / © Associated Press

У фіналі Свьонтек здобула розгромну перемогу над американкою Амандою Анісімовою. Поєдинок тривав менше години. Полька не віддала суперниці жодного гейму — 6:0, 6:0.

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Також додамо про вбрання Кейт те, що подібне на Вімблдон вона вже одягала. 2023 року принцеса вибрала ансамбль від Self-Portrait, який доповнила улюбленими сережками від Cassandra Goad.