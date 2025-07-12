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Як завжди чарівна: принцеса Кейт відвідала Вімблдон у вбранні молочного відтінку
Протягом усіх днів змагання багато хто чекав, коли ж у королівській ложі з'явиться Кетрін. В останній день заходу вона потішила публіку.
Принцеса Уельська вже традиційно відвідала фінальний день тенісного чемпіонату «Вімблдон». Цей захід вона зазвичай не пропускає, оскільки є великою шанувальницею тенісу та покровителькою Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету. Щороку вона вручає нагороду переможцю особисто.
Цього року Кетрін одягла на спортивний захід елегантне та жіночне вбрання від Self-Portrait, яке було виконане у ніжному молочному відтінку. Вбрання включало жакет з короткими рукавами, поясом і ґудзиками, а також плісировану спідницю міді.
Костюм ідеально сидів на фігурі принцеси, схожий силует вона також використала раніше цього тижня під час державного візиту президента Франції до Великої Британії.
Образ вона доповнила браслетом від Halcyon Days, який часто носить з денним вбранням та годинником від Cartier. Звичайно ж на безіменному пальці у неї також була її заручальна каблучка з сапфіром.
Також в образі була сумка від Anya Hindmarch з плетіння, лаконічні золоті сережки-кільця, туфлі з відкритою п’ятою бежевого кольору Gianvito Rossi, а також брошка у вигляді бантика — це прикраса, яку принцеса, як покровителька тенісного клубу, завжди одягає на цей захід.
Переможницею цього року стала польська тенісистка Іга Свьонтек і Кетрін вручила їй приз.
У фіналі Свьонтек здобула розгромну перемогу над американкою Амандою Анісімовою. Поєдинок тривав менше години. Полька не віддала суперниці жодного гейму — 6:0, 6:0.
Також додамо про вбрання Кейт те, що подібне на Вімблдон вона вже одягала. 2023 року принцеса вибрала ансамбль від Self-Portrait, який доповнила улюбленими сережками від Cassandra Goad.