Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Як завжди, ефектна: Бріжит Макрон білою мінісукнею підкреслила струкні ноги

Перша леді Франції любить білий колір і короткі вбрання, які цього разу поєднала в одному образі.

Автор публікації
Аліна Онопа
Еммануель і Бріжит Макрони

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон взяли участь у церемонії з нагоди 81-ї річниці визволення Борм-ле-Мімоза під час Другої світової війни. Фотографи зазнімкували подружжя, як воно вийшло з автомобіля.

Перша леді з’явилася там у короткій білій сукні приталеного силуету із блискавкою, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. На талії був чорний пояс із золотою фурнітурою.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Аутфіт Бріжит доповнила чорними шкіряними туфлями на шпильках. У неї було укладання з прикореневим об’ємом та макіяж смокі-айс. Руки вона пркирасила браслетом і годинником зі шкіряним ремінцем.

Еммануель був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і чорну краватку, які скомбінував із чорними туфлями.

Нагадаємо, Бріжит Марон у чорному пальті-жакеті і шкіряних штанях постала на похороні у Парижі.

