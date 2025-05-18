Як завжди, розкішна: Бріжит Макрон у сукні кольору бургунуді приїхала на державну вечерю у Тирані

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

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Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон із офіційним візитом відвідали Албанію. На честь їхнього приїзду у Палаці Бригад (Президентському палаці) у Тирані влаштували державну вечерю. Біля палацу їх зустріли прем’єр-міністр Албанії Еді Рама з дружиною Ліндою Рамою.

Перша леді Франції обрала для вечері вишуканий образ. На ній була елегантна закрита сукня кольору бургунді довжини міді. Вбрання мало єпископські рукави, високий комір-стійку і тканинний пояс в тон сукні.

Еммануель і Бріжит Макрони, Еді та Лінда Рами / © Getty Images

Аутфіт Бріжит доповнила лакованими бордовими туфлями-човниками на шпильках. Вона зробила елегантну зачіску з прикореневим об’ємом і випущеними по боках пасмами волосся, і макіяж смокі-айс. Вуха пані Макрон прикрасила довгими сережками, а руки — каблучками з камінням.

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Еммануель був одягнений у чорнйи костюм-трійку і чорну краватку, які скомбінував із чорними туфлями.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у картатому жакеті і з делікатною прикрасою постала на заході у Міністерстві культури.