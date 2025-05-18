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Як завжди, розкішна: Бріжит Макрон у сукні кольору бургунуді приїхала на державну вечерю у Тирані
Подружжя Макронів із офіційним візитом відвідали Албанію.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон із офіційним візитом відвідали Албанію. На честь їхнього приїзду у Палаці Бригад (Президентському палаці) у Тирані влаштували державну вечерю. Біля палацу їх зустріли прем’єр-міністр Албанії Еді Рама з дружиною Ліндою Рамою.
Перша леді Франції обрала для вечері вишуканий образ. На ній була елегантна закрита сукня кольору бургунді довжини міді. Вбрання мало єпископські рукави, високий комір-стійку і тканинний пояс в тон сукні.
Аутфіт Бріжит доповнила лакованими бордовими туфлями-човниками на шпильках. Вона зробила елегантну зачіску з прикореневим об’ємом і випущеними по боках пасмами волосся, і макіяж смокі-айс. Вуха пані Макрон прикрасила довгими сережками, а руки — каблучками з камінням.
Еммануель був одягнений у чорнйи костюм-трійку і чорну краватку, які скомбінував із чорними туфлями.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у картатому жакеті і з делікатною прикрасою постала на заході у Міністерстві культури.