Як завжди, розкішна: родичка короля Чарльза зачарувала образом на світській вечері в Лондоні

Герцог і герцогиня Глостерські / © Getty Images

Реклама

79-річна герцогиня Біргітта — родичка короля Чарльза — знову зачарувала вибором свого образу для світського виходу.

Вона була в смарагдовому вбранні, поверх якого одягла оксамитове смарагдове пальто, доповнивши лук чорними туфлями на підборах, червоним фетровим клатчем, який уже носила раніше, перлинними прикрасами на шиї із смарагдами та сережками-вісячками теж із смарагдовим камінням. Біргітта зробила класичну зачіску і в макіяжі трохи підкреслила очі та губи блиском.

Герцог і герцогиня Глостерські Річард та Біргітта / © Getty Images

Її чоловік герцог Глостерський Річард, який припадає двоюрідним братом покійній королеві Єлизаветі II, був у чорному смокінгу, білій сорочці та з краваткою-метеликом.

Реклама

Також захід відвідали герцогиня Единбурзька Софі. Вона обрала вбрання з оксамиту для свого виходу.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

І королева Камілла, яка прибула, як головнокомандувачка стрілецьким полком та полковник 4-го батальйону рейнджерського полку, виступивши на вечері з урочистою промовою.