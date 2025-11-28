- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 181
- Час на прочитання
- 1 хв
Як завжди, розкішна: родичка короля Чарльза зачарувала образом на світській вечері в Лондоні
Герцог та герцогиня Глостерські відвідали вечерю з нагоди вручення нагород RIFLES Awards у Лондоні.
79-річна герцогиня Біргітта — родичка короля Чарльза — знову зачарувала вибором свого образу для світського виходу.
Вона була в смарагдовому вбранні, поверх якого одягла оксамитове смарагдове пальто, доповнивши лук чорними туфлями на підборах, червоним фетровим клатчем, який уже носила раніше, перлинними прикрасами на шиї із смарагдами та сережками-вісячками теж із смарагдовим камінням. Біргітта зробила класичну зачіску і в макіяжі трохи підкреслила очі та губи блиском.
Її чоловік герцог Глостерський Річард, який припадає двоюрідним братом покійній королеві Єлизаветі II, був у чорному смокінгу, білій сорочці та з краваткою-метеликом.
Також захід відвідали герцогиня Единбурзька Софі. Вона обрала вбрання з оксамиту для свого виходу.
І королева Камілла, яка прибула, як головнокомандувачка стрілецьким полком та полковник 4-го батальйону рейнджерського полку, виступивши на вечері з урочистою промовою.