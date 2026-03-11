Як завжди, стильна: Зара Тіндалл за руку з чоловіком з’явилася на перегонах у Челтнемі

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Реклама

Зара мала, як завжди неймовірно стильний вигляд, одягнена в темно-синій короткий жакет з вовни від The Fold і спідницю від цього ж бренду, на голові у неї був мініатюрний капелюх з фетру з бірюзовим листям від Juliette Botterill Millinery і в руках жінка тримала чорну сумку зі шкіри крокодила. Зара була в шкіряних рукавичках і взута у високі замшеві чоботи на підборах від Fairfax & Favor, а на обличчі у неї були сонцезахисні окуляри від MONC.

Стильний образ Тіндал доповнила сережками-вісячками з камінням від Hector Lion Jewellery, а її талію підкреслював тонкий ремінець на золотій застібці. Зара йшла за руку з чоловіком Майком, який був одягнений у картате пальто, синій джемпер, білу сорочку та синю краватку, а також штани та кепку до тону пальта. Взутий чоловік був у коричневі замшеві туфлі.

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Зара постійна учасниця щорічного фестивалю була призначена директоркою Челтнемського іподрому 2019 року. «Перегони — це просто захопливий вид спорту, і він відкритий для всіх», — сказала вона тоді у своїй заяві. Сама будучи видатною наїзницею, Зара здобула срібло на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, слідуючи стопами своєї матері, принцеси Анни і батька, Марка Філіпса, обидвоє колишні олімпійці.

Реклама

Принцеса Анна / © Associated Press

Раніше цього місяця іподром Челтнема оголосив, що його щорічні кінні перегони Hunters Chase, відомі як «Золотий кубок для любителів», будуть перейменовані на честь королівського титулу Анни на знак поваги до її внеску до цього виду спорту.