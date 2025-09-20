ТСН у соціальних мережах

Як живуть Сасекські в Каліфорнії: сусід Гаррі і Меган поділився цікавими подробицями

Сусід принца Гаррі та Меган Маркл у Монтесіто розповів, як це — жити поряд з королівським подружжям і яке їхнє життя насправді після того, як вони залишили Велику Британію 2020 року.

Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Герцог і герцогиня Сассекські мешкають у своєму розкішному маєтку в Монтесіто з двома дітьми — принцом Арчі, якому 6 років і принцесою Лілібет, якій 4 роки відколи залишили Британію в січні 2020 року, склавши з себе королівські обов’язки.

Від моменту переїзду до США п’ять років тому про домашнє життя Сассекських відомо небагато, за винятком невеликих уривків, показаних у документальному серіалі Netflix та шоу Меган «З любов’ю, Меган», яке герцогиня знімає не в їхньому будинку, а в маєтку по сусідству.

Меган і Гаррі / © Getty Images

Меган і Гаррі / © Getty Images

Одним із сусідів пари є місцевий кореспондент Річард Майнардс, який мешкає неподалік. Він розповів The Telegraph, що часто бачить, як принц Гаррі прогулюється берегом наодинці, і катається на велосипеді або іноді виходить пообідати, хоча завжди разом зі своєю групою охорони.

А ось Меган полюбляє зберігати непомітну присутність, але, на відміну від її чоловіка, її частіше можна побачити, як вона насолоджується їжею з друзями або прогулюється по місцевих ринках.

Меган Маркл на пляжі в Монтесіто / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл на пляжі в Монтесіто / © Instagram Меган Маркл

«Вони живуть досить розкішно, найкращого місця і не вигадаєш. У нас тут багато дуже багатих і дуже відомих людей, і ні в кого з них немає такої свити безпеки, як у Сассекських», — каже Річард.

Раніше ми розповідали, чому принц Гаррі та Меган Маркл вирішили поїхати з Великої Британії, хоча зараз принц дуже хоче привезти туди своїх дітей, щоб показати їм місця свого дитинства.

Автомобіль принца Гаррі біля Кларенс-гауса в Лондоні / © Getty Images

Автомобіль принца Гаррі біля Кларенс-гауса в Лондоні / © Getty Images

Нещодавно Гаррі зустрівся з батьком королем Чарльзом і прокоментував їхню зустріч лише кількома словами.

