Яка була малеча: який вигляд мала принцеса Шарлотта десять років тому

Принцеса Шарлотта / © Associated Press

На цьому знімку, зробленому 25 грудня 2016 року, принцеса Шарлотта, якій на той момент було лише 1,5 роки, відвідувала церкву в Баклбері, Беркширі на Різдво.

Юна принцеса була одягнена в миле темно-синє пальто та бордові колготи, сукню до тону їм та шкіряні туфельки із застібками навколо щиколотки. Її світле волосся було заколоте мініатюрним бантом, до речі, банти у волоссі принцеса Шарлотта любить носити і зараз.

Принцеса Шарлотта в грудні 2016 року / © Getty Images

У грудні 2025 року принцеса Шарлотта Уельська із сім’єю також відвідувала різдвяну службу в Сандрінгемі. Нині їй десять із половиною років і вона дуже виросла. Дівчинка була одягнена стримано і у витриманій стилістиці з її мамою принцесою Кейт.

Принцеса Шарлотта в грудні 2025 року / © Associated Press

