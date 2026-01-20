- Дата публікації
Яка була малеча: який вигляд мала принцеса Шарлотта десять років тому
У зв’язку з трендом, що набирає популярності, в соцмережах «2026 — це новий 2016», ми вирішили згадати, який вигляд мала десятьма роками раніше принцеса Шарлотта Уельська.
На цьому знімку, зробленому 25 грудня 2016 року, принцеса Шарлотта, якій на той момент було лише 1,5 роки, відвідувала церкву в Баклбері, Беркширі на Різдво.
Юна принцеса була одягнена в миле темно-синє пальто та бордові колготи, сукню до тону їм та шкіряні туфельки із застібками навколо щиколотки. Її світле волосся було заколоте мініатюрним бантом, до речі, банти у волоссі принцеса Шарлотта любить носити і зараз.
У грудні 2025 року принцеса Шарлотта Уельська із сім’єю також відвідувала різдвяну службу в Сандрінгемі. Нині їй десять із половиною років і вона дуже виросла. Дівчинка була одягнена стримано і у витриманій стилістиці з її мамою принцесою Кейт.
Раніше, нагадаємо, ми згадували, який вигля мдала принцеса Уельська Кетрін 2016 року.