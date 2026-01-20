ТСН у соціальних мережах

Яка була малеча: який вигляд мала принцеса Шарлотта десять років тому

У зв’язку з трендом, що набирає популярності, в соцмережах «2026 — це новий 2016», ми вирішили згадати, який вигляд мала десятьма роками раніше принцеса Шарлотта Уельська.

Принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта / © Associated Press

На цьому знімку, зробленому 25 грудня 2016 року, принцеса Шарлотта, якій на той момент було лише 1,5 роки, відвідувала церкву в Баклбері, Беркширі на Різдво.

Юна принцеса була одягнена в миле темно-синє пальто та бордові колготи, сукню до тону їм та шкіряні туфельки із застібками навколо щиколотки. Її світле волосся було заколоте мініатюрним бантом, до речі, банти у волоссі принцеса Шарлотта любить носити і зараз.

Принцеса Шарлотта в грудні 2016 року / © Getty Images

Принцеса Шарлотта в грудні 2016 року / © Getty Images

У грудні 2025 року принцеса Шарлотта Уельська із сім’єю також відвідувала різдвяну службу в Сандрінгемі. Нині їй десять із половиною років і вона дуже виросла. Дівчинка була одягнена стримано і у витриманій стилістиці з її мамою принцесою Кейт.

Принцеса Шарлотта в грудні 2025 року / © Associated Press

Принцеса Шарлотта в грудні 2025 року / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, ми згадували, який вигля мдала принцеса Уельська Кетрін 2016 року.

