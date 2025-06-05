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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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649
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1 хв

Яка ефектна: 72-річна Бріжит Макрон у білій мініспідниці продемонструвала стрункі ноги

Перша леді Франції у своєму гардеробі має чимало стильного білого одягу, в якому часто з’являється на публіці.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит та Еммануель Макрони

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах свого туру Південно-Східною Азією відвідали Сінгапур. У будівлі парламенту вони зустрілися з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і його дружиною Джейн Іттогі.

Перша леді Франції з’явилася там у білому костюмі, який складався з укороченого жакета із ґудзиками з одного боку і короткої спідниці, яка підкреслила її стрункі ноги.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Аутфіт Бріжит доповнила молочними гостроносими туфлями-човниками на шпильках. У неї була об’ємна перука і макіяж смокі-айс. На руці виднілася діамантова каблучка.

Еммануель був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку, які поєднав із чорними туфлями.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на державній вечері у Сінгапурі з’явилася у білій сукні-футлярі до колін із ажурними квітковими рукавами.

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