- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 1 хв
Яка гарна й мила: принцеса Како в синій сукні з плісуванням з’явилася на церемонії
Японська принцеса у яскравому образі з’явилася на заході.
Японська принцеса Како відвідала церемонію закриття національного спортивного фестивалю Японських ігор у Хіконе у префектурі Сіґа, що на заході Японії.
Како мала гарний і милий вигляд. На ній була закрита синя сукня міді з довгими рукавами, круглим вирізом і плісуванням на талії та спідниці.
Вбрання принцеса доповнила білими шкіряними туфлями на стійких підборах, білим клатчем і рукавичками. Вона зробила акуратну зачіску «Мальвінка», яку прикрасила синьою квіткою, макіяж із червоною помадою і чорним олівцем на очах та прикрасила вуха синіми краплевидними сережками.
Нагадаємо, принцеса Како в романтичній сукні з принтом «горошок» відвідала чемпіонат з кінного спорту.