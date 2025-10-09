ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Яка гарна й мила: принцеса Како в синій сукні з плісуванням з’явилася на церемонії

Японська принцеса у яскравому образі з’явилася на заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Принцеса Како

Принцеса Како / © Getty Images

Японська принцеса Како відвідала церемонію закриття національного спортивного фестивалю Японських ігор у Хіконе у префектурі Сіґа, що на заході Японії.

Како мала гарний і милий вигляд. На ній була закрита синя сукня міді з довгими рукавами, круглим вирізом і плісуванням на талії та спідниці.

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Вбрання принцеса доповнила білими шкіряними туфлями на стійких підборах, білим клатчем і рукавичками. Вона зробила акуратну зачіску «Мальвінка», яку прикрасила синьою квіткою, макіяж із червоною помадою і чорним олівцем на очах та прикрасила вуха синіми краплевидними сережками.

Нагадаємо, принцеса Како в романтичній сукні з принтом «горошок» відвідала чемпіонат з кінного спорту.

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie