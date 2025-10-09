Яка гарна й мила: принцеса Како в синій сукні з плісуванням з’явилася на церемонії

Принцеса Како / © Getty Images

Японська принцеса Како відвідала церемонію закриття національного спортивного фестивалю Японських ігор у Хіконе у префектурі Сіґа, що на заході Японії.

Како мала гарний і милий вигляд. На ній була закрита синя сукня міді з довгими рукавами, круглим вирізом і плісуванням на талії та спідниці.

Принцеса Како / © Getty Images

Вбрання принцеса доповнила білими шкіряними туфлями на стійких підборах, білим клатчем і рукавичками. Вона зробила акуратну зачіску «Мальвінка», яку прикрасила синьою квіткою, макіяж із червоною помадою і чорним олівцем на очах та прикрасила вуха синіми краплевидними сережками.

