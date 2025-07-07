Яка краса: леді Кітті Спенсер показала, де проводить літню відпустку

Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

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Леді Кітті показала в Instagram сторіз фотографію з відпустки. На знімку зображений красивий берег моря та скелі. Аристократка повідомила, що вона знаходиться в комуні Ез на південному сході Франції в регіоні Прованс, на Лазурному березі і більше не розповіла подробиць.

Швидше за все, на відпочинок леді Кітті вирушила зі своєю 2,5-річною дочкою Афіною та чоловіком, якого ніколи не показує у своєму блогу.

Кітті Спенсер поділилася сторіс / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Нагадаємо, 2021 року Кітті вийшла заміж за 62-річного бізнесмена Майкла Льюїса, їхня красива церемонія відбулася на старовинній віллі Альдобандіні у Фраскаті під Римом.

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Леді Кітті Спенсер / © Associated Press