Яка краса: Меган Маркл показала, який вигляд має вітальня в їхньому з принцом Гаррі будинку

Меган Маркл / © Associated Press

Днями герцогиня Сассекська поділилася новим знімком у Instagram, показавши, який вигляд має їхня гарна вітальня.

У Instagram-історії Меган Маркл поділилася кадром своєї вітальні, на якому зображено одного з її собак — бігля на прізвисько Міа, що тихо спить в кріслі, вкритому пледом від Hermès, а поруч стоїть гарний літній букет квітів.

Вітальня Меган Маркл в Монтесіто / © Instagram Меган Маркл

«Дельфініум, нігелла, вероніка — зустрічайте, як завжди», — підписала вона фотографію, маючи на увазі різноманітність яскравих кольорів. «З садовими трояндами та мереживами королеви Анни (і дуже сонною Мією). Маєте чарівний вигляд, леді».

Декількома днями раніше герцогиня Сассекська показала заднє подвір’я свого будинку, на якому позувала вже з двома собаками — Мією і Пулою.

«Чисте повітря, блакитне небо і найсолодші моменти», — підписала знімок Меган.