Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
416
Час на прочитання
1 хв

Яка краса: Меган Маркл показала, який вигляд має вітальня в їхньому з принцом Гаррі будинку

Дружина принца Гаррі іноді дозволяє своїм шанувальникам зазирнути до неї в будинок у Монтесіто.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Днями герцогиня Сассекська поділилася новим знімком у Instagram, показавши, який вигляд має їхня гарна вітальня.

У Instagram-історії Меган Маркл поділилася кадром своєї вітальні, на якому зображено одного з її собак — бігля на прізвисько Міа, що тихо спить в кріслі, вкритому пледом від Hermès, а поруч стоїть гарний літній букет квітів.

Вітальня Меган Маркл в Монтесіто / © Instagram Меган Маркл

Вітальня Меган Маркл в Монтесіто / © Instagram Меган Маркл

«Дельфініум, нігелла, вероніка — зустрічайте, як завжди», — підписала вона фотографію, маючи на увазі різноманітність яскравих кольорів. «З садовими трояндами та мереживами королеви Анни (і дуже сонною Мією). Маєте чарівний вигляд, леді».

Декількома днями раніше герцогиня Сассекська показала заднє подвір’я свого будинку, на якому позувала вже з двома собаками — Мією і Пулою.

«Чисте повітря, блакитне небо і найсолодші моменти», — підписала знімок Меган.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

