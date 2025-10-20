Яка краса: Меган Маркл похизувалася неймовірним краєвидом зі свого будинку

Меган Маркл / © Associated Press

На відео видно блакитне небо та багато зелених фруктових дерев, а також галявина, якою, очевидно, бігала її дочка Лілібет. Відео знято з дому Меган та Гаррі у Монтесіто, де сім’я живе разом із двома дітьми. Це саме той сад, де герцогиня вирощує фрукти та ягоди, з яких потім готує джем та інші страви, які показувала у шоу «З любов’ю, Меган».

Відео Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Також на цій самій галявині Меган знімала на відео свою 4-річну доньку Лілібет. Відео вона поділялася на честь Міжнародного дня дівчаток.

Принцеса Лілібет з мамою Меган Макрл / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, нещодавно Маркл відвідала вечірку в Лос-Анджелесі, де з’явилася на запрошення підприємниці Емми Греде.