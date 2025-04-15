Яка красуня: герцогиня Софі надихнулася образом принцеси Кейт

Герцогиня Софі та принцеса Кейт / © Getty Images

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Її Високість обрала для виходу сукню-пальто із запахом від Emilia Wickstead та замшеві туфлі-човники від Prada, а в руках несла клатч від Sophie Habsburg зі зміїної шкіри та доповнила образ мініатюрним капелюхом-таблеткою, прикрашеною пір'ям.

Цей образ Софі, який ми також бачили на ній під час різдвяної служби, нагадав нам вбрання принцеси Уельської Кейт на церемонії вручення ордена Підв'язки 2022 року. Кетрін тоді носила приталене пальто схожого кольору, яке ідеально сиділо на її фігурі, туфлі-човники в тон, клатч-конверт і капелюх-таблетку, прикрашений квіткою.

Герцогиня Софі 2025 року / © Getty Images

Софі, до речі, була зазнімкована на церемонії разом з принцесою Уельською і в той раз обрала рожеву сукню з широким подолом, поєднуючи вбрання з нюдовими туфлями-човниками, клатчем і капелюхом.

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Герцогиня Софі та принцеса Кейт 2022 року / © Getty Images