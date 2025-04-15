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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
602
Час на прочитання
1 хв

Яка красуня: герцогиня Софі надихнулася образом принцеси Кейт

Нещодавно герцогиня Единбурзька з’явилася на параді Королівської військової академії Сандгерст у Кемберлі, де представляла короля Чарльза ІІІ.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Софі та принцеса Кейт

Герцогиня Софі та принцеса Кейт / © Getty Images

Її Високість обрала для виходу сукню-пальто із запахом від Emilia Wickstead та замшеві туфлі-човники від Prada, а в руках несла клатч від Sophie Habsburg зі зміїної шкіри та доповнила образ мініатюрним капелюхом-таблеткою, прикрашеною пір'ям.

Цей образ Софі, який ми також бачили на ній під час різдвяної служби, нагадав нам вбрання принцеси Уельської Кейт на церемонії вручення ордена Підв'язки 2022 року. Кетрін тоді носила приталене пальто схожого кольору, яке ідеально сиділо на її фігурі, туфлі-човники в тон, клатч-конверт і капелюх-таблетку, прикрашений квіткою.

Герцогиня Софі 2025 року / © Getty Images

Герцогиня Софі 2025 року / © Getty Images

Софі, до речі, була зазнімкована на церемонії разом з принцесою Уельською і в той раз обрала рожеву сукню з широким подолом, поєднуючи вбрання з нюдовими туфлями-човниками, клатчем і капелюхом.

Герцогиня Софі та принцеса Кейт 2022 року / © Getty Images

Герцогиня Софі та принцеса Кейт 2022 року / © Getty Images

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