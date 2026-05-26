Яка красуня: принцеса Раджва зачарувала образом на святкуванні Дня Незалежності Йорданії
Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн приєдналися до сім'ї на святкуванні Дня Незалежності Йорданії.
32-річна принцеса Раджва обрала для цього виходу ніжно-бірюзову сукню з драпуванням та бічною накидкою, взута була у світло-сірі туфлі-човники на підборах, а в руках у неї був м'ятний клатч Knot від Bottega Veneta.
Раджва доповнила свій образ сережками-висячками та квітковою золотою брошкою на грудях, зробила легке хвилясте укладання та макіяж. Її чоловік кронпринц Хусейн був одягнений у синій класичний костюм, білу сорочку та краватку, а на голові у нього був традиційний арабський головний убір.
Захід також відвідали королева Ранія та король Абдалла II. А ще раніше Її Величність опублікувала миле фото зі своїми онуками на честь святкування цього дня.