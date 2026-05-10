Яка красуня: Зара Тіндалл у блакитній сукні та з квітковим клатчем сяяла на вечірці у саду
Зара Тіндал відвідала другу вечірку в саду Букінгемського палацу.
Дочка принцеси Анни супроводжувала на заході принца та принцесу Уельських. 44-річна Зара обрала для виходу у світ красиве блакитне вбрання, яке бездоганно сиділо на її фігурі.
На Зарі була блакитна сукня міді з короткими рукавами та квітковою аплікацією від Leolin Official, до неї вона підібрала плаский капелюх Sarah Cant, клатч кремового кольору з ручною квітковою вишивкою Aspinal of London та взула небесно-блакитні туфлі Emmy London Official на підборах. Також її образ доповнювали сережки з круглим блакитним камінням Hector Lion Jewellery, виразний макіяж, а волосся Тіндал зібрала в пучок.
Ми також показували, який гарний образ для садової вечірки обрала цього разу принцеса Уельська Кетрін.