Яка красуня: Жасмін Грімальді поділилася милою добіркою фото зі своєю собакою
Позашлюбна донька князя Монако Альбера II — Жасмін Грімальді — показала свого домашнього улюбленця.
33-річна Жасмін опублікувала у своєму блогу в Instagram серію фотографій зі своєю улюбленою собакою.
«Моїй першій пухнастій малечі, Френкі Герл, офіційно виповнилося 4 роки 🎂🥳! Я люблю свою дівчинку до божевілля, — написала Жасмін у підписі до фотографій і додала: — Кумедний факт: я назвала її Френкі Блю на честь пісні Френка Сінатри O’l Blue Eyes».
Жасмін показала фотографії своєї собаки, коли вона була ще цуценям, і фото, як вона виросла та який вигляд має сьогодні. На знімках Грімальді тримає її на руках, обіймає та цілує.
