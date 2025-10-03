Яка красуня: Жасмін Грімальді поділилася милою добіркою фото зі своєю собакою

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

33-річна Жасмін опублікувала у своєму блогу в Instagram серію фотографій зі своєю улюбленою собакою.

«Моїй першій пухнастій малечі, Френкі Герл, офіційно виповнилося 4 роки 🎂🥳! Я люблю свою дівчинку до божевілля, — написала Жасмін у підписі до фотографій і додала: — Кумедний факт: я назвала її Френкі Блю на честь пісні Френка Сінатри O’l Blue Eyes».

Жасмін показала фотографії своєї собаки, коли вона була ще цуценям, і фото, як вона виросла та який вигляд має сьогодні. На знімках Грімальді тримає її на руках, обіймає та цілує.

