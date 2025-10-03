ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

Яка красуня: Жасмін Грімальді поділилася милою добіркою фото зі своєю собакою

Позашлюбна донька князя Монако Альбера II — Жасмін Грімальді — показала свого домашнього улюбленця.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Жасмін Грімальді

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

33-річна Жасмін опублікувала у своєму блогу в Instagram серію фотографій зі своєю улюбленою собакою.

Собака Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Собака Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

«Моїй першій пухнастій малечі, Френкі Герл, офіційно виповнилося 4 роки 🎂🥳! Я люблю свою дівчинку до божевілля, — написала Жасмін у підписі до фотографій і додала: — Кумедний факт: я назвала її Френкі Блю на честь пісні Френка Сінатри O’l Blue Eyes».

Собака Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Собака Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін показала фотографії своєї собаки, коли вона була ще цуценям, і фото, як вона виросла та який вигляд має сьогодні. На знімках Грімальді тримає її на руках, обіймає та цілує.

Собака Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Собака Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Собака Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Собака Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Собака Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Собака Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Собака Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Собака Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Собака Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Собака Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Раніше ми розповідали, яких собак заводили свого часу королева Єлизавета II та Грейс Келлі (бабуся Жасмін Грімальді).

Дата публікації
Кількість переглядів
215
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie