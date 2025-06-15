Яка красива: Іванка Трамп показала свої дитячі фото, на яких постала з батьком

Дональд та Іванка Трампи / © Associated Press

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Іванка Трамп опублікувала в Instagram Stories архівні світлини зі своїм батьком Дональдом Трампом і привітала його з днем народження. Президенту США вчора, 14 червня, виповнилося 79 років.

На знімках Іванка ще зовсім маленькою йде поряд зі своїм татом. У дитинстві вона була гарною і милою дівчинкою з білявим волоссям.

Дональд та Іванка Трампи / © Instagram Іванки Трамп

На одному з фото Іванка постала у золотій сукенці з білими смужками, білих балетках, золотому широкому ланцюжку на шиї і з маленькою золотистою сумочкою, а Дональд був одягнений у класичний смокінг, білу сорочку і метелик. А на іншому знімку вона з батьком йдуть бейсбольним полем: Іванка у чорному топі і джинсах, а Дональд — у формі для гри.

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Дональд та Іванка Трампи / © Instagram Іванки Трамп

«З днем народження, тату! Люблю тебе», — написала вона на фото.

Нагадаємо, Іванка Трамп виклала фото у блакитному купальнику і з сапбордом, зроблене на узбережжі океану.

Іванка Трамп з сім'єю / © Associated Press Іванка Трамп з сім'єю / © Associated Press Іванка Трамп з сім'єю / © Associated Press Іванка Трамп з сім'єю / © Associated Press Іванка Трамп з сім'єю / © Associated Press Іванка Трамп з сім'єю / © Associated Press