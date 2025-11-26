- Дата публікації
Яка мила дівчинка: віцепрезидент США Джей Ді Венс з’явився на церемонії помилування індичок зі своєю 3-річною донькою
Сім’я віцепрезидента США побувала на традиційному заході у Білому домі напередодні Дня подяки.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс і його дружина Уша Венс взяли участь у церемонії помилування індичок у Рожевому саду Білого дому. Разом із собою подружжя взяло свою 3-річну доньку Мірабель, яку Джей весь на руках.
Дівчинка була дуже милою. Вона слухняно сиділа на руках у свого батька. Фотографи зробили кілька цікавих світлин із Мірабель.
Нагадаємо, Дональд і Меланія Трампи на церемонії «помилували» двох індичок із Північної Кароліни на ім’я Гоббл і Воддл.