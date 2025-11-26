ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
1 хв

Яка мила дівчинка: віцепрезидент США Джей Ді Венс з’явився на церемонії помилування індичок зі своєю 3-річною донькою

Сім’я віцепрезидента США побувала на традиційному заході у Білому домі напередодні Дня подяки.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джей Ді Венс із донькою

Джей Ді Венс із донькою / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс і його дружина Уша Венс взяли участь у церемонії помилування індичок у Рожевому саду Білого дому. Разом із собою подружжя взяло свою 3-річну доньку Мірабель, яку Джей весь на руках.

Уша і Джей Ді Венс із донькою / © Associated Press

Уша і Джей Ді Венс із донькою / © Associated Press

Джей Ді Венс із донькою / © Associated Press

Джей Ді Венс із донькою / © Associated Press

Дівчинка була дуже милою. Вона слухняно сиділа на руках у свого батька. Фотографи зробили кілька цікавих світлин із Мірабель.

Джей Ді Венс із донькою / © Associated Press

Джей Ді Венс із донькою / © Associated Press

Джей Ді Венс із донькою / © Associated Press

Джей Ді Венс із донькою / © Associated Press

Джей Ді Венс із донькою / © Associated Press

Джей Ді Венс із донькою / © Associated Press

Нагадаємо, Дональд і Меланія Трампи на церемонії «помилували» двох індичок із Північної Кароліни на ім’я Гоббл і Воддл.


Дата публікації
Кількість переглядів
244
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie