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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1578
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1 хв

Яка стильна: королева Ранія в сорочці кольору марсала з’явилася на виставці

Королева Йорданії у новому образі відвідала відкриття мистецької виставки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Ранія

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Виставка під назвою Layered Becoming («Багатошарове становлення») організована фондом WUJUD Culture and Art Foundation. На ній представлені роботи йорданських, арабських і зарубіжних художників.

Королева з’явилася на виставці у блузці з шовкового атласу від Loewe гарного осіннього кольору марсала, доповнивши її темно-синіми широкими штанями з шерсті теж від Loewe з чорним поясом на талії.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Туфлі Ранії також були темно-синього кольору з замші від Jennifer Chamandi На плечі у неї висіла маленька сумка Loewe, підібрана до тону її сорочки, на обличчі були мініатюрні овальні сонцезахисні окуляри Loewe, а завершував образ кулон-підвіска у вигляді слона Anush 18-каратного білого золота та діамантів.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Волосся королеви було укладене в гарні світлі локони, а на обличчі був виразний макіяж.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Раніше цього тижня королева Ранія приїжджала зі своїм чоловіком королем Абдаллою II до дитячого навчального закладу, де вона з’явилася у білій сукні-сорочці з широким шкіряним поясом на талії.

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