- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 1578
- Час на прочитання
- 1 хв
Яка стильна: королева Ранія в сорочці кольору марсала з’явилася на виставці
Королева Йорданії у новому образі відвідала відкриття мистецької виставки.
Виставка під назвою Layered Becoming («Багатошарове становлення») організована фондом WUJUD Culture and Art Foundation. На ній представлені роботи йорданських, арабських і зарубіжних художників.
Королева з’явилася на виставці у блузці з шовкового атласу від Loewe гарного осіннього кольору марсала, доповнивши її темно-синіми широкими штанями з шерсті теж від Loewe з чорним поясом на талії.
Туфлі Ранії також були темно-синього кольору з замші від Jennifer Chamandi На плечі у неї висіла маленька сумка Loewe, підібрана до тону її сорочки, на обличчі були мініатюрні овальні сонцезахисні окуляри Loewe, а завершував образ кулон-підвіска у вигляді слона Anush 18-каратного білого золота та діамантів.
Волосся королеви було укладене в гарні світлі локони, а на обличчі був виразний макіяж.
Раніше цього тижня королева Ранія приїжджала зі своїм чоловіком королем Абдаллою II до дитячого навчального закладу, де вона з’явилася у білій сукні-сорочці з широким шкіряним поясом на талії.