Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Суспільство
120
Яка стильна: принцеса Раджва з чоловіком — майбутнім королем Йорданії — з’явилася на діловій зустрічі

Після поїздки до Франції спадковий принц Йорданії Хусейн із дружиною принцесою Раджвою вирушив до Лондона.

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

У Парижі спадкова пара зустрічалася з президентом Еммануелем Макроном і першою леді Бріжит Макрон. Майбутня королева-консорт Йорданії обрала тоді для виходу сукню Mona Alshebil з креповим коміром і накидкою на ґудзиках, чорного кольору, туфлі-човники від Fendi, бежевий клатч Bottega Veneta з м’якої стьобаної шкіри із плетенням та культовим візерунком у виді вузла за 3500 євро.

У Instagram кронпринц показав коротке відео за підсумками цієї подорожі.

Принцеса Раджва і кронпринц Хусейн в Парижі / © Getty Images

Принцеса Раджва і кронпринц Хусейн в Парижі / © Getty Images

А згодом опублікував і фотографії із заходів у Лондоні. Британську столицю пара відвідала після Франції.

«Із серії зустрічей у Лондоні, присвячених розвитку політичної, оборонної та освітньої співпраці», — написав у підписі під кількома фотографіями кронпринц.

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн у Лондоні / © Instagram кронпринца Хусейна

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн у Лондоні / © Instagram кронпринца Хусейна

На зустрічах принцеса Раджва з’явилася в жакеті з коміром-стійкою від Khaite, штанях від цього ж бренду, на плечі мала маленьку шкіряну сумку Massimo Dutti, волосся зібрала шпилькою і зробила лаконічний макіяж.

Принцеса Раджва і Кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

Принцеса Раджва і Кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

Раджва та Хусейн одружені 2023 року. У серпні 2024 року у них народилася дочка — принцеса Іман — поки що єдина спадкоємиця пари, але оскільки престол за жіночою лінією в Йорданії не передається, впевнені, що незабаром ми почуємо про другу вагітність Раджви.

120
