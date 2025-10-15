Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

Реклама

У Парижі спадкова пара зустрічалася з президентом Еммануелем Макроном і першою леді Бріжит Макрон. Майбутня королева-консорт Йорданії обрала тоді для виходу сукню Mona Alshebil з креповим коміром і накидкою на ґудзиках, чорного кольору, туфлі-човники від Fendi, бежевий клатч Bottega Veneta з м’якої стьобаної шкіри із плетенням та культовим візерунком у виді вузла за 3500 євро.

У Instagram кронпринц показав коротке відео за підсумками цієї подорожі.

Принцеса Раджва і кронпринц Хусейн в Парижі / © Getty Images

А згодом опублікував і фотографії із заходів у Лондоні. Британську столицю пара відвідала після Франції.

Реклама

«Із серії зустрічей у Лондоні, присвячених розвитку політичної, оборонної та освітньої співпраці», — написав у підписі під кількома фотографіями кронпринц.

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн у Лондоні / © Instagram кронпринца Хусейна

На зустрічах принцеса Раджва з’явилася в жакеті з коміром-стійкою від Khaite, штанях від цього ж бренду, на плечі мала маленьку шкіряну сумку Massimo Dutti, волосся зібрала шпилькою і зробила лаконічний макіяж.

Принцеса Раджва і Кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

Раджва та Хусейн одружені 2023 року. У серпні 2024 року у них народилася дочка — принцеса Іман — поки що єдина спадкоємиця пари, але оскільки престол за жіночою лінією в Йорданії не передається, впевнені, що незабаром ми почуємо про другу вагітність Раджви.