- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 602
- Час на прочитання
- 1 хв
Яке руде волосся: Меган Маркл показала нові фото своїх дітей Лілі та Арчі
Меган Маркл надала рідкісну можливість заглянути за лаштунки знімань свого шоу «З любов’ю, Меган», другий сезон якого стартував наприкінці серпня.
На світлинах, якими герцогиня Сассекська поділилася у своєму Instagram, зазнімковані її діти — принц Арчі та принцеса Лілібет. Вони відвідали знімальний майданчик Netflix, де команда працює над шоу їхньої мами Меган.
«Знімання другого сезону «З любов’ю, Меган» були набагато цікавішими, ніж ви можете собі уявити. Як нам вдалося зберегти атмосферу? Музика. Між зніманнями я включала пісні з телефону», — написала Меган.
Карусель фотографій відкрилася знімком Меган з одним з її гостей другого сезону, шеф-кухарем Хосе Андресом, а потім з’явилися фотографії принца Арчі і принцеси Лілібет. Можна побачити, яке довге і руде волосся у дочки Сассекських і як дівчинка підросла.
Діти Меган і Гаррі зображені з боку спини, їхніх облич традиційно не видно.
Нагадаємо, раніше Меган розповідала, що вирішила знімати фільм «З любов’ю, Меган» в орендованому приміщенні неподалік будинку її родини в Монтесіто, а не в їхньому справжньому будинку, щоб «захистити цей безпечний простір» від сторонніх очей.