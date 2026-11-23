Шарлотта Казірагі та її мама принцеса Кароліна / © Getty Images

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На цій фотографії зазнімковано зворушливий і невимушений момент на балконі Княжого палацу в Монако під час, коли вся сім'я зібралася разом, щоб привітати мешканців та подивитися військовий парад на Палацевій площі. У цей момент Шарлотта Казірагі з усмішкою поправила матері зачіску чи сережку на вітрі, і цей милий момент потрапив у кадр фотографів.

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Нагадаємо, для цього святкового заходу Шарлотта Казірагі обрала чорну сукню від Chanel з вирізом «човник» та вираженою лінією плечей, доповнивши образ високою зачіскою черепашкою та довгими яскраво-червоними сережками-підвісками.

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Шарлотта Казірагі та її мама принцеса Кароліна / © Getty Images

Під час заходу журналістку зазнімкували, коли вона робила селфі на телефон, а поряд з нею стояли її сини – Рафаель та Бальтазар.

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Шарлотта Казіраги з синами - старшим Рафаелем та молодшим Бальтазаром / © Getty Images

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