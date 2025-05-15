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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Які красиві: Володимир та Олена Зеленські у розкішних вишиванках привітали українців зі святом

Президентське подружжя у символічних вишиванках звернулося до українців.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Володимир та Олена Зеленські

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Сьогодні, 15 травня, у всесвітній День вишиванки президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська у спільному дописі в Instagram опублікували гарну світлину у національному вбранні.

Президентське подружжя привітало українців зі святом:

«Сьогодні — про дуже важливе: наше коріння, родину. Сенси, які цього року обʼєднані однією датою. У кожному візерунку українських вишиванок — сила роду, традицій, історії. Сила багатьох людей, завдяки яким ми всі є. Звʼязок, який передається між поколіннями і який маємо берегти та цінувати.

Обов’язково збережемо й передамо українське, наше рідне, наступним поколінням. З Днем вишиванки і Днем сімʼї, Україно!»

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Володимир Зеленський був одягнений у символічну чорну сорочку, вишиту червоними і білими нитками, під назвою «Сила, що тримає світ» від українського бренду Damirli. На ній зображений геометричний орнамент із червоних ягід у вигляді гілки калини.

«Калина — символ крові, що пролилася за Україну, символ незламності, національної ідентичності та вічного відродження. Білий контур навколо ягід — мов захист та світло, яке оберігає коріння.

Його форма нагадує структуру бджолиних сот — символ сили громади, порядку й витривалості, єдності. Чорний колір — не про траур. Він про гідність у складні часи, про концентрацію волі, про тишу перед рішучим кроком. Ця вишиванка — не просто одяг. Це броня з тканини. Вона про того, хто не кричить, але тримає», — розповів бренд в Instagram про вишиванку президента.

Олена Зеленська постала у білій вишиванці з об’ємними рукавами від бренду Etnodim. Сорочка виконана за допомогою ажурних технік, мережки і вирізування. Її прикрашає орнамент у вигляді квітів і стібки з ромбів з деревцем.

Національне вбрання перша леді скомбінувала з чорним низом. У неї була красива зачіска з локонами, макіяж у ніжних відтінках та елегантні сережки у вухах.

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