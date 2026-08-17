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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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153
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1 хв

Які милі: королева Ранія показала перші фото своїх новонароджених онучок

Королева Ранія та король Абдалла II зустрілися зі своїми новонародженими онучками – Талією та Ранією.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Ранія та король Абдалла II з онучками

Королева Ранія та король Абдалла II з онучками / © Instagram королеви Ранії

14 серпня старша дочка йорданської королівської подружжя – принцеса Іман – народила дівчаток-близнюків, яким дали імена Талія та Ранія (другу дівчинку назвали на честь бабусі-королеви).

Через кілька днів Їхні Величності поділилися кадрами першої зустрічі з онучками, королева Ранія опублікувала щемливі знімки у своєму Instagram.

Королева Ранич з онучками / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранич з онучками / © Instagram королеви Ранії

«Здорові, щасливі і нарешті тут! Ми так довго чекали на зустріч з вами, Талія і Ранія♥️♥️

Вітаємо Іман, Джаміля та їхню милу старшу сестру Аміну!», - підписала королева у підписи під каруселлю з фотографіями.

Королева Ранія та король Абдалла II з онуками / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія та король Абдалла II з онуками / © Instagram королеви Ранії

Дівчата-близнюки стали другою та третьою дочками принцеси Іман та її чоловіка Джаміля Терміотіса. Пара також має старшу сестру – принцесу Аміну, яка народилася в лютому 2025 року.

Король Абдалла II з онукою та його молодша дочка принцеса Сальма / © Instagram королеви Ранії

Король Абдалла II з онукою та його молодша дочка принцеса Сальма / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія з онукою / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія з онукою / © Instagram королеви Ранії

Принцеса Сальма та принц Хашим / © Instagram королеви Ранії

Принцеса Сальма та принц Хашим / © Instagram королеви Ранії

Король Абдалла II з принцесою Аміною на руках і королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Король Абдалла II з принцесою Аміною на руках і королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Король Абдалла II з онукою / © Instagram королеви Ранії

Король Абдалла II з онукою / © Instagram королеви Ранії

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