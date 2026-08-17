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Які милі: королева Ранія показала перші фото своїх новонароджених онучок
Королева Ранія та король Абдалла II зустрілися зі своїми новонародженими онучками – Талією та Ранією.
14 серпня старша дочка йорданської королівської подружжя – принцеса Іман – народила дівчаток-близнюків, яким дали імена Талія та Ранія (другу дівчинку назвали на честь бабусі-королеви).
Через кілька днів Їхні Величності поділилися кадрами першої зустрічі з онучками, королева Ранія опублікувала щемливі знімки у своєму Instagram.
«Здорові, щасливі і нарешті тут! Ми так довго чекали на зустріч з вами, Талія і Ранія♥️♥️
Вітаємо Іман, Джаміля та їхню милу старшу сестру Аміну!», - підписала королева у підписи під каруселлю з фотографіями.
Дівчата-близнюки стали другою та третьою дочками принцеси Іман та її чоловіка Джаміля Терміотіса. Пара також має старшу сестру – принцесу Аміну, яка народилася в лютому 2025 року.