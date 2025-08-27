ТСН у соціальних мережах

Суспільство
125
1 хв

Які милі: Сара Йоркська показала коргі королеви Єлизавети II та своїх собак

26 серпня світ відзначав Міжнародний день собак. Сара Йоркська також не залишилася осторонь цього свята, бо є господаркою одразу кількох вихованців.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сара Йоркська із собаками

Сара Йоркська з собаками / © Сара Фергюсон/Instagram

У себе в блогу в Instagram Сара опублікувала кілька милих фотографій із вихованцями. На одному з них герцогиня знята з коргі покійної королеви Єлизавети II, яка померла восени 2022 року, а її вихованці — Сенді та М’юїк — були присутні на її похороні.

Колишня дружина сина королеви — принца Ендрю — з яким вона живе в одному будинку, тоді взяла під опіку собак і тепер періодично ділиться фото та показує, який вигляд мають собаки.

Сара Йоркська з коргі королеви Єлизавети II / © Сара Фергюсон/Instagram

Сара Йоркська з коргі королеви Єлизавети II / © Сара Фергюсон/Instagram

На іншому знімку коргі зображені з трьома іншими собаками Сари.

«Життя просто стає кращим, коли поруч з вами пес, що виляє хвостом 🐾🐶 Вшановуємо наших друзів сьогодні і завжди ❤️ З Міжнародним Днем Собаки!», — написала вчора герцогиня Йоркська.

Собаки Сари Йоркської / © Сара Фергюсон/Instagram

Собаки Сари Йоркської / © Сара Фергюсон/Instagram

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблених вихованців королівських осіб та показували їхні фото.

125
