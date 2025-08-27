- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 1 хв
Які милі: Сара Йоркська показала коргі королеви Єлизавети II та своїх собак
26 серпня світ відзначав Міжнародний день собак. Сара Йоркська також не залишилася осторонь цього свята, бо є господаркою одразу кількох вихованців.
У себе в блогу в Instagram Сара опублікувала кілька милих фотографій із вихованцями. На одному з них герцогиня знята з коргі покійної королеви Єлизавети II, яка померла восени 2022 року, а її вихованці — Сенді та М’юїк — були присутні на її похороні.
Колишня дружина сина королеви — принца Ендрю — з яким вона живе в одному будинку, тоді взяла під опіку собак і тепер періодично ділиться фото та показує, який вигляд мають собаки.
На іншому знімку коргі зображені з трьома іншими собаками Сари.
«Життя просто стає кращим, коли поруч з вами пес, що виляє хвостом 🐾🐶 Вшановуємо наших друзів сьогодні і завжди ❤️ З Міжнародним Днем Собаки!», — написала вчора герцогиня Йоркська.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблених вихованців королівських осіб та показували їхні фото.