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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
441
Час на прочитання
1 хв

Які ноги: колишня дівчина Ромео Бекхема прийшла на тусовку в екстремально коротких шортах

Колишня дівчина Ромео Бекхема - Міа Ріган - викликала фурор образом на світській вечірці в Лондоні.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Міа Ріган

Міа Ріган / © Getty Images

Модель Міа Ріган, яка раніше часто з'являлася у світському товаристві з кланом родини Бекхемів, оскільки зустрічалася із середнім сином Девіда та Вікторії Бекхемів – Ромео – тепер з'являється на тусовках сама.

Міа відвідала вечірку з нагоди попереднього показу літньої виставки Королівської академії мистецтв у Берлінгтон-Гаусі у Лондоні. Для виходу дівчина обрала мініатюрні зелені шорти, кофту такого ж кольору та бандану, а взула світлі туфлі-човники на підборах, блиснувши стрункими, гарними ногами. Ріган розпустила каштанове волосся, і зробила легкий макіяж, підкресливши очі та трохи губи.

Міа Ріган / © Getty Images

Міа Ріган / © Getty Images

Минулого разу ми бачили Мію ще у квітні, коли дівчина відвідувала відкриття Музею Східного складу Вікторії та Альберта в Олімпійському парку королеви Єлизавети у східному Лондоні.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
441
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