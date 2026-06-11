Які ноги: колишня дівчина Ромео Бекхема прийшла на тусовку в екстремально коротких шортах

Міа Ріган / © Getty Images

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Модель Міа Ріган, яка раніше часто з'являлася у світському товаристві з кланом родини Бекхемів, оскільки зустрічалася із середнім сином Девіда та Вікторії Бекхемів – Ромео – тепер з'являється на тусовках сама.

Міа відвідала вечірку з нагоди попереднього показу літньої виставки Королівської академії мистецтв у Берлінгтон-Гаусі у Лондоні. Для виходу дівчина обрала мініатюрні зелені шорти, кофту такого ж кольору та бандану, а взула світлі туфлі-човники на підборах, блиснувши стрункими, гарними ногами. Ріган розпустила каштанове волосся, і зробила легкий макіяж, підкресливши очі та трохи губи.

Міа Ріган / © Getty Images

Минулого разу ми бачили Мію ще у квітні, коли дівчина відвідувала відкриття Музею Східного складу Вікторії та Альберта в Олімпійському парку королеви Єлизавети у східному Лондоні.

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