ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
394
Час на прочитання
1 хв

Які вже дорослі: Меган Маркл показала нове фото своїх дітей — Арчі та Лілі

На початку цього року Меган і Гаррі з дітьми вирушили до Діснейленду, щоб відсвяткувати день народження їхньої дочки принцеси Лілібет.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі взяли участь у зніманнях документального фільму телеканалу ABC News «Найщасливіша історія на Землі: 70 років Діснейленду». У ньому вони поділилися найтеплішими спогадами про парк розваг, який відвідали у червні, щоб відсвяткувати четвертий день народження доньки Лілібет.

Меган і Гаррі з дітьми в Діснейленді / © Instagram Меган Маркл

Меган і Гаррі з дітьми в Діснейленді / © Instagram Меган Маркл

Меган опублікувала у своєму акаунті Instagram відео з кадрами та фотографіями всієї родини, що насолоджується поїздкою, з повідомленням: «Спасибі @disneyland за те, що подарували нашій родині два дні чистої радості!». Вона також поділилася зі творцями документального фільму фотографією, яка раніше не публікувалася, з їхнього візиту, яка буде включена до шоу.

Принц Арчі та принцеса Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Принц Арчі та принцеса Лілібет / © Instagram Меган Маркл

На знімку Лілібет та Арчі зображені традиційно задом до камери, вони милуються столом, заставленим їжею, включаючи кулі Діснея та святковий торт у стилі Русалочки.

Нагадаємо, минулого тижня Гаррі та Меган вперше за кілька місяців відвідали разом публічний захід. Вони завітали на благодійний концерт у маєтку Кевіна Костнера на березі океану.

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
394
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie