Які вже дорослі: Меган Маркл показала нове фото своїх дітей — Арчі та Лілі
На початку цього року Меган і Гаррі з дітьми вирушили до Діснейленду, щоб відсвяткувати день народження їхньої дочки принцеси Лілібет.
Нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі взяли участь у зніманнях документального фільму телеканалу ABC News «Найщасливіша історія на Землі: 70 років Діснейленду». У ньому вони поділилися найтеплішими спогадами про парк розваг, який відвідали у червні, щоб відсвяткувати четвертий день народження доньки Лілібет.
Меган опублікувала у своєму акаунті Instagram відео з кадрами та фотографіями всієї родини, що насолоджується поїздкою, з повідомленням: «Спасибі @disneyland за те, що подарували нашій родині два дні чистої радості!». Вона також поділилася зі творцями документального фільму фотографією, яка раніше не публікувалася, з їхнього візиту, яка буде включена до шоу.
На знімку Лілібет та Арчі зображені традиційно задом до камери, вони милуються столом, заставленим їжею, включаючи кулі Діснея та святковий торт у стилі Русалочки.
Нагадаємо, минулого тижня Гаррі та Меган вперше за кілька місяців відвідали разом публічний захід. Вони завітали на благодійний концерт у маєтку Кевіна Костнера на березі океану.