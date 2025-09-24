Меган Маркл / © Getty Images

Нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі взяли участь у зніманнях документального фільму телеканалу ABC News «Найщасливіша історія на Землі: 70 років Діснейленду». У ньому вони поділилися найтеплішими спогадами про парк розваг, який відвідали у червні, щоб відсвяткувати четвертий день народження доньки Лілібет.

Меган і Гаррі з дітьми в Діснейленді / © Instagram Меган Маркл

Меган опублікувала у своєму акаунті Instagram відео з кадрами та фотографіями всієї родини, що насолоджується поїздкою, з повідомленням: «Спасибі @disneyland за те, що подарували нашій родині два дні чистої радості!». Вона також поділилася зі творцями документального фільму фотографією, яка раніше не публікувалася, з їхнього візиту, яка буде включена до шоу.

Принц Арчі та принцеса Лілібет / © Instagram Меган Маркл

На знімку Лілібет та Арчі зображені традиційно задом до камери, вони милуються столом, заставленим їжею, включаючи кулі Діснея та святковий торт у стилі Русалочки.

Нагадаємо, минулого тижня Гаррі та Меган вперше за кілька місяців відвідали разом публічний захід. Вони завітали на благодійний концерт у маєтку Кевіна Костнера на березі океану.