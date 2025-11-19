- Дата публікації
Які вже дорослі: палац Монако поділився святковими знімками принца Жака та його сестри Габріелли
Княжа родина Монако сьогодні зібралася на святкуванні Національного дня.
Княгиня Шарлін, князь Альбер II та їхні двоє дітей відвідали святковий захід усі разом, а потім палац поділився новими фото близнюків — 10-річних принца Жака — спадкоємця престолу та його сестри принцеси Габріелли.
«Спадковий принц Жак та принцеса Габріелла вітають вас із Національним святом», — йдеться у підписі під фотографіями, якими поділився княжий палац у Instagram.
Нагадаємо, раніше ми розповідали вам цікаві факти про принца Жака та його сестру.