ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
284
Час на прочитання
1 хв

Які вже дорослі: палац Монако поділився святковими знімками принца Жака та його сестри Габріелли

Княжа родина Монако сьогодні зібралася на святкуванні Національного дня.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Жак і принцеса Габріелла

Принц Жак і принцеса Габріелла / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін, князь Альбер II та їхні двоє дітей відвідали святковий захід усі разом, а потім палац поділився новими фото близнюків — 10-річних принца Жака — спадкоємця престолу та його сестри принцеси Габріелли.

Принц Жак і принцеса Габріелла / © Instagram княжої родини Монако

Принц Жак і принцеса Габріелла / © Instagram княжої родини Монако

«Спадковий принц Жак та принцеса Габріелла вітають вас із Національним святом», — йдеться у підписі під фотографіями, якими поділився княжий палац у Instagram.

Принц Жак / © Instagram княжої родини Монако

Принц Жак / © Instagram княжої родини Монако

Принцеса Габріелла / © Instagram княжої родини Монако

Принцеса Габріелла / © Instagram княжої родини Монако

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам цікаві факти про принца Жака та його сестру.

Дата публікації
Кількість переглядів
284
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie