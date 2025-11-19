Які вже дорослі: палац Монако поділився святковими знімками принца Жака та його сестри Габріелли

Принц Жак і принцеса Габріелла / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін, князь Альбер II та їхні двоє дітей відвідали святковий захід усі разом, а потім палац поділився новими фото близнюків — 10-річних принца Жака — спадкоємця престолу та його сестри принцеси Габріелли.

Принц Жак і принцеса Габріелла / © Instagram княжої родини Монако

«Спадковий принц Жак та принцеса Габріелла вітають вас із Національним святом», — йдеться у підписі під фотографіями, якими поділився княжий палац у Instagram.

Принц Жак / © Instagram княжої родини Монако

Принцеса Габріелла / © Instagram княжої родини Монако

