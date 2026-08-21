Весілля сестер — інфант Єлени та Крістіни / © Getty Images

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Якщо Єлена у 1995 році обрала класичну, майже романтичну сукню севільського кутюр’є Petro Valverde, то Крістіна у 1997-му довірила свій образ молодому Lorenzo Caprile, який переосмислив традиційний королівський весільний силует.

Єлена

18 березня 1995 року інфанта Єлена вийшла заміж за аристократа Хайме де Марічалара в Севільському соборі. Це було перше весілля дитини іспанського монарха на території країни за багато десятиліть, тому подія мала величезний суспільний резонанс. На церемонії було близько 1500 гостей, а саме весілля транслювали по телебаченню.

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Для головного вбрання Єлена звернулася до Petro Valverde, севільського дизайнера, який до того вже близько десяти років створював для неї сукні. Вибір виявився символічним, оскільки дизайнер був тісно пов’язаний із Севільєю, містом її весілля.

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Інфанта Єлена / © Getty Images

Сукня була виконана з натуральної сатинової шовкової органзи кольору слонової кістки. Її силует залишався традиційним і включав квадратне декольте, французькі рукави та делікатну вишивку. Також у сукні був довгий шлейф. Образ доповнювали фата та діамантова тіара.

Інфанта Єлена / © Getty Images

Крістіна

Через два роки настала черга молодшої сестри виходити заміж. 4 жовтня 1997 року інфанта Крістіна вийшла заміж за спортсмена Інакі Урдангаріна в соборі Святої Евлалії в Барселоні. На весілля також прибуло близько 1500 гостей. Після церемонії святкування продовжилося в палаці Педральбес.

На відміну від сестри, Крістіна обрала іншого дизайнера — Lorenzo Caprile. Він створив для неї сукню вишуканого силуету з човниковим декольте та довгими рукавами. За задумом дизайнера, традиційний весільний образ мав виразно каталонський характер.

Інфанта Крістіна / © Getty Images

Особливо ефектним став довгий шлейф, який прикрашали складні вишивки — лілії, азалії, снігові зірки та модерністські завитки. Lorenzo Caprile також використав виключно іспанські тканини, зокрема матеріали валенсійської компанії Rafael Catalá. Ще одна важлива деталь образу — мереживна вуаль та діамантова тіара.

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Інфанта Крістіна / © Getty Images

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