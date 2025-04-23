Який бешкетний: Уельські опублікували миле відео з принцом Луї

На офіційній сторінці Уельських у Instagram був опублікований дуже милий ролик, у якому принц Луї невимушено позував фотографу Джошу Шиннеру на природі в Норфолку, де сім’я проводить шкільні великодні канікули.
Луї багато усміхається у кадрі, ходить по поваленому дереву і стрибає з нього на землю. Словом, проводить час саме так, як любить проводити його мама принцеса Уельська Кейт, яка зізналася, що саме в природі черпає сили та натхнення.
«Сьогодні сім!», — так коротко підписано відео з принцом Луї.
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