Який бешкетний: Уельські опублікували миле відео з принцом Луї

Принц Луї та його дід король Чарльз / © Getty Images

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На офіційній сторінці Уельських у Instagram був опублікований дуже милий ролик, у якому принц Луї невимушено позував фотографу Джошу Шиннеру на природі в Норфолку, де сім’я проводить шкільні великодні канікули.

Луї багато усміхається у кадрі, ходить по поваленому дереву і стрибає з нього на землю. Словом, проводить час саме так, як любить проводити його мама принцеса Уельська Кейт, яка зізналася, що саме в природі черпає сили та натхнення.

«Сьогодні сім!», — так коротко підписано відео з принцом Луї.

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Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Герцогиня Кембриджська та принц Луї / © Getty Images Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принц Луї Кембриджський Принц Луї Кембриджський Принц Луї Кембриджський Принц Луї Кембриджський Принц Луї и его мама герцогиня Кетрін і тато принц Вільям / © Getty Images Принц Луї / © Getty Images Принц Луї / © Getty Images Принц Луї и его мама герцогиня Кетрін і тато принц Вільям / © Getty Images Принц Луї / © Getty Images Принц Луї / © Getty Images Принц Луї / © Getty Images Принц Луи / © Getty Images Принц Луи / © Getty Images Принц Луи Уэльский / © Getty Images Принц Луи / © Getty Images Принц Луи / © Associated Press Принц Луи / © Associated Press Принц Луи / © Getty Images Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images Принц Луи / © Instagram clarencehouse