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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
1 хв

Який бешкетний: Уельські опублікували миле відео з принцом Луї

Кейт та Вільям Уельські поділилися не лише фото, а й відео свого молодшого сина принца Луї на честь його 7-річчя.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Луї та його дід король Чарльз

Принц Луї та його дід король Чарльз / © Getty Images

На офіційній сторінці Уельських у Instagram був опублікований дуже милий ролик, у якому принц Луї невимушено позував фотографу Джошу Шиннеру на природі в Норфолку, де сім’я проводить шкільні великодні канікули.

Луї багато усміхається у кадрі, ходить по поваленому дереву і стрибає з нього на землю. Словом, проводить час саме так, як любить проводити його мама принцеса Уельська Кейт, яка зізналася, що саме в природі черпає сили та натхнення.

«Сьогодні сім!», — так коротко підписано відео з принцом Луї.

Ми також зібрали для вас десять цікавих фактів про молодшого сина Кейт та Вільяма Уельських на честь його дня народження.

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Герцогиня Кембриджська та принц Луї / © Getty Images

Герцогиня Кембриджська та принц Луї / © Getty Images

Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї и его мама герцогиня Кетрін і тато принц Вільям / © Getty Images

Принц Луї и его мама герцогиня Кетрін і тато принц Вільям / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї и его мама герцогиня Кетрін і тато принц Вільям / © Getty Images

Принц Луї и его мама герцогиня Кетрін і тато принц Вільям / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи Уэльский / © Getty Images

Принц Луи Уэльский / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Луи / © Instagram clarencehouse

Принц Луи / © Instagram clarencehouse

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