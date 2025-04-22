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Який дорослий: принцеса Мадлен показала фото сина-підлітка
Принцеса Швеції Мадлен поділилася новим фото свого сина.
Молодша дочка королеви Сільвії та короля Карла Густава — принцеса Мадлен — опублікувала фото сина Ніколаса, який зазнімкований разом з домашнім улюбленцем.
У підписі під фотографією принцеса Мадлен привітала всіх із Великоднем.
Нагадаємо, принцеса Євгенія Йоркська на честь Великодня показала фото зі своєю дитиною. Вона позувала навпроти озера у жовтій сукні від бренду Diane von Furstenberg з рукавами-ліхтариками, а поряд з нею був її молодший син Ернест.
Також принцеса Євгенія відвідала великоднє богослужіння на честь свята разом із членами королівської родини та своїм чоловіком Джеком Бруксбенком.