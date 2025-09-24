Який гарненький: донька Дональда Трампа замилувала знімком 4-місячного сина

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Молодша донька президента США Дональда Трампа — 31-річна Тіффані Трамп — показала в Instagram Stories фото свого сина — Александра Трампа Булоса. Малюку нещодавно виповнилося 4 місяці.

Син Тіффані Трамп

Хлопчик лежав у блакитному боді на великій подущці-баранчику з написом його його ім’я та дати народження. А ще Тіф поклала на сина листівку із зображенням кролика.

Нагадаємо, Тіффані Трамп відвідала урочистий банкет у Віндзорському замку в елегантній синій сукні з відкритими плечима, прикрашеній лелітками, бісером і камінням.