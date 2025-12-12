ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
2 хв

Який красень: у королеви Камілли новий ад’ютант, що про нього відомо

Учора на заході королеви Камілли у Кларенс-гаусі ми звернули увагу на її нового співробітника.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Майор Роб Трежер

Майор Роб Трежер / © Getty Images

Майор Роб Трежер — новий ад’ютант королеви Камілли. Він допомагав важкохворим дітям, які перебувають під опікою благодійних організацій Helen & Douglas House і Road Dahl’s Marvellous Children’s Charity, покровителькою яких є королева, прикрашати ялинку в Кларенс-гаусі, використовуючи свій меч.

На початку минулого місяця королева Камілла попрощалася зі своїм неймовірно популярним ад’ютантом, майором Оллі Планкетом після трьох років відданої служби королівській родині. Натомість цю посаду обійняв 29-річний командир взводу першого батальйону полку «Стрілки», який навчався у Королівській військовій академії Сандгерст — Роб Трежер. Він є чинним офіцером британської армії.

Майор Роб Трежер — новий ад’ютант королеви Камілли / © Getty Images

Майор Роб Трежер — новий ад’ютант королеви Камілли / © Getty Images

Ад’ютанти — це посадові особи королівського двору або придворної служби, які допомагають членам королівської сім’ї і зазвичай обіймають цю посаду близько трьох років.

Впевнені, що новий ад’ютант королеви буде не менш успішним, ніж його попередній колега — майор Оллі. Офіцер стрілецького полку користувався популярністю у шанувальників королівської сім’ї і «досяг успіху» в цій ролі.

Коли в листопаді 2025 року він пішов у відставку після трьох років служби Камілла сказала: «Я хотіла б висловити величезну подяку майору Оллі Планкету, який був моїм вірним ад’ютантом протягом останніх трьох років. Він перевершив усі сподівання у всьому, що зробив для мене», — цитував слова королеви сайт gbnews.com.

Майор Оллі Планкет — попередній ад’ютант королеви Камілли, пішов у відставку в листопаді 2025 року / © Getty Images

Майор Оллі Планкет — попередній ад’ютант королеви Камілли, пішов у відставку в листопаді 2025 року / © Getty Images

Нагадаємо, пан Планкет обійняв посаду ад’ютанта Її Величності 2022 року, вперше з’явившись того ж року на різдвяному концерті принцеси Уельської у Вестмінстерському абатстві.

Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie