Який красень: у королеви Камілли новий ад’ютант, що про нього відомо

Майор Роб Трежер / © Getty Images

Майор Роб Трежер — новий ад’ютант королеви Камілли. Він допомагав важкохворим дітям, які перебувають під опікою благодійних організацій Helen & Douglas House і Road Dahl’s Marvellous Children’s Charity, покровителькою яких є королева, прикрашати ялинку в Кларенс-гаусі, використовуючи свій меч.

На початку минулого місяця королева Камілла попрощалася зі своїм неймовірно популярним ад’ютантом, майором Оллі Планкетом після трьох років відданої служби королівській родині. Натомість цю посаду обійняв 29-річний командир взводу першого батальйону полку «Стрілки», який навчався у Королівській військовій академії Сандгерст — Роб Трежер. Він є чинним офіцером британської армії.

Ад’ютанти — це посадові особи королівського двору або придворної служби, які допомагають членам королівської сім’ї і зазвичай обіймають цю посаду близько трьох років.

Впевнені, що новий ад’ютант королеви буде не менш успішним, ніж його попередній колега — майор Оллі. Офіцер стрілецького полку користувався популярністю у шанувальників королівської сім’ї і «досяг успіху» в цій ролі.

Коли в листопаді 2025 року він пішов у відставку після трьох років служби Камілла сказала: «Я хотіла б висловити величезну подяку майору Оллі Планкету, який був моїм вірним ад’ютантом протягом останніх трьох років. Він перевершив усі сподівання у всьому, що зробив для мене», — цитував слова королеви сайт gbnews.com.

Майор Оллі Планкет — попередній ад’ютант королеви Камілли, пішов у відставку в листопаді 2025 року / © Getty Images

Нагадаємо, пан Планкет обійняв посаду ад’ютанта Її Величності 2022 року, вперше з’явившись того ж року на різдвяному концерті принцеси Уельської у Вестмінстерському абатстві.