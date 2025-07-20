Який милий: брат принцеси Діани показав свого нового вихованця

Чарльз Спенсер / © Associated Press

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Граф Чарльз Спенсер оголосив про поповнення в сім’ї і показав свого нового вихованця публіці. У своєму акаунті X граф Спенсер опублікував фотографію нового цуценя, що з’явилося на світ лише через кілька місяців після того, як у нього з’явилося ще одне щеня.

Чарльз відомий своєю любов’ю до собак. На новому фото пухнасте щеня позує, висунувши язика. Спенсер не уточнив породу, обмежившись підписом: «Нове цуценя».

Підписники брата принцеси Діани були в захваті від його нового вихованця, розхваливши фотографію маленького цуценя.

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«Чудовий вираз його мордочки, він з нетерпінням чекає на команди. Ці чудові великі лапи ніби створені для роботи».

«Боже мій, твоє нове пухнасте маля просто чарівне».

«Буде красунею, подивися на розмір лап», — такі коментарі залишили у підписі до поста Чарльза.

Нагадаємо, Чарльз, який живе у маєтку Елторп-гаус — будинку, де він виріс разом із покійною принцесою Діаною, — у лютому завів собі нового собаку Фрейю. А тепер у нього буде двоє собак.

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Діана і Чарльз Спенсери / © Getty Images

Нещодавно королева Камілла показала фото свого нового цуценя, якого вона взяла із притулку.